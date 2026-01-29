В ответ украинские военные опровергли эту информацию. В частности, комбат ВСУ Роман Ковалев опубликовал кадры прямо из центра поселка, который оккупанты так и не смогли даже штурмовать.
Смотрите также Россияне продвигаются возле Волчанска и закрепились возле еще одного города Донецкой области: как изменилась линия фронта за неделю
Что записал на видео украинский комбат?
Роман Ковалев обнародовал видеообращение непосредственно из центра Купянска-Узлового, которое российское командование уже успело "освободить" в своих сводках.
На записи видно спокойную ситуацию в населенном пункте и украинских военных, которые полностью контролируют поселок.
Видео стало публичным и наглядным ответом на очередные заявления начальника генштаба России Валерия Герасимова об "успехах" российской армии на Харьковском направлении.
Кадры из якобы "захваченного" поселка на Харьковщине: смотрите видео
Что известно о якобы "успешном захвате" Купянска-Узлового?
Российское командование сообщило о "захвате" поселка Купянск-Узловой в Харьковской области. Такое заявление сделал глава оккупационной армии Валерий Герасимов в ходе инспекции группировки войск "Запад".
Украинская сторона опровергла эту информацию: по их данным, оккупационные войска даже не подошли к поселку, а расстояние до ближайших позиций составляет более 10 километров.
Подобные заявления Кремль использует как инструмент внутренней пропаганды и для создания информационного давления на Украину и партнеров.
Однако даже российские пропагандистские телеграмм-каналы не поверили и указали на ложность информации от командующего.