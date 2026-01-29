У відповідь українські військові спростували цю інформацію. Зокрема, комбат ЗСУ Роман Ковальов опублікував кадри просто з центру селища, яке окупанти так і не змогли навіть штурмувати.
Що записав на відео український комбат?
Роман Ковальов оприлюднив відеозвернення безпосередньо з центру Куп’янська-Вузлового, яке російське командування вже встигло "звільнити" у своїх зведеннях.
На записі видно спокійну ситуацію в населеному пункті та українських військових, які повністю контролюють селище.
Відео стало публічною і наочною відповіддю на чергові заяви начальника генштабу Росії Валерія Герасімова про "успіхи" російської армії на Харківському напрямку.
Кадри із нібито "захопленого" селища на Харківщині: дивіться відео
Що відомо про нібито "успішне захоплення" Куп’янська-Вузлового?
Російське командування повідомило про "захоплення" селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області. Таку заяву зробив очільник окупаційної армії Валерій Герасимов у ході інспекції угруповання військ "Запад".
Українська сторона спростувала цю інформацію: за їхніми даними, окупаційні війська навіть не підійшли до селища, а відстань до найближчих позицій становить понад 10 кілометрів.
Подібні заяви Кремль використовує як інструмент внутрішньої пропаганди та для створення інформаційного тиску на Україну й партнерів.
Проте навіть російські пропагандистські телеграм-канали не повірили і вказали на неправдивість інформації від командувача.