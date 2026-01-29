Подібні вигадки – частина системної інформаційної війни Росії, яка регулярно поширює неправду про ситуацію на фронті. Про це повідомляє "Агентство".
Як Росія "захопила" селище, до якого її війська навіть не дійшли?
Російське командування повідомило про "захоплення" селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області. Таку заяву зробив очільник окупаційної армії Валерій Герасимов у ході інспекції угруповання військ "Запад".
Він сказав, що Куп’янськ-Вузловий вже "захоплений", і що окупаційні війська зараз "здійснюють перевірку та зачистку міських кварталів".
Як виявилося, реальна відстань до контрольованих росіянами позицій становить понад 10 кілометрів.
Українські військові та Центр протидії дезінформації спростували ці твердження і назвали їх черговим прикладом кремлівської пропаганди.
Навіть російські пропагандистські Telegram-канали вказали на неправдивість інформації від командувача.
Росія часто оголошує про "перемоги" на фронті, які не підтверджуються на місцях
Нещодавно російська пропаганда заявила про окупацію села Новоплатонівка на Харківщині. Чергову маячню противника спростували у Центрі протидії дезінформації.
Генштаб ЗСУ також заперечив заяви росіян про окупацію Куп'янська та Ямполя, просування в Покровську та Вовчанську.
Ну і наймасштабніший фейк – атака резиденції Путіна. При цьому ворог відмовляється надавати докази. Коваленко, вважає, що дезінформація про атаку створена для затягування переговорів та уникнення санкцій.