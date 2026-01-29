Подобные выдумки – часть системной информационной войны России, которая регулярно распространяет неправду о ситуации на фронте. Об этом сообщает "Агентство".
Как Россия "захватила" поселок, до которого ее войска даже не дошли?
Российское командование сообщило о "захвате" поселка Купянск-Узловой в Харьковской области. Такое заявление сделал глава оккупационной армии Валерий Герасимов в ходе инспекции группировки войск "Запад".
Он сказал, что Купянск-Узловой уже "захвачен", и что оккупационные войска сейчас "осуществляют проверку и зачистку городских кварталов".
Как оказалось, реальное расстояние до контролируемых россиянами позиций составляет более 10 километров.
Украинские военные и Центр противодействия дезинформации опровергли эти утверждения и назвали их очередным примером кремлевской пропаганды.
Даже российские пропагандистские Telegram-каналы указали на ложность информации от командующего.
Россия часто объявляет о "победах" на фронте, которые не подтверждаются на местах
Недавно российская пропаганда заявила об оккупации села Новоплатоновка на Харьковщине. Очередной бред противника опровергли в Центре противодействия дезинформации.
Генштаб ВСУ также опроверг заявления россиян об оккупации Купянска и Ямполя, продвижении в Покровске и Волчанске.
Ну и самый масштабный фейк – атака резиденции Путина. При этом враг отказывается предоставлять доказательства. Коваленко, считает, что дезинформация об атаке создана для затягивания переговоров и избежания санкций.