Вражеские телеграмм-каналы и пророссийские "военкоры" рассказывают, что Новопланоновка на Купянском направлении перешла под оккупантов. Впрочем, реальность имеет иной вид, чем ее пытается представить агрессор. Очередной бред противника опровергли в Центре противодействия дезинформации.
Смотрите также Командир бригады "Ахиллес" высмеял байки Путина об "успехах" на фронте
Действительно ли Новоплатоновка оккупирована?
На самом деле Новоплатоновка остается под контролем ВСУ. Даже на карте DeepState четко видно, что село – украинское.
Фейк агрессора разрушили и в 10-м армейском корпусе. Там опубликовали видео с украинским воином. Военнослужащий 115-й ОМБр с позывным Пума рассказал о зачистке позиций, общение с местными жителями и реалии жизни людей, которые остались в прифронтовом селе.
Итак, российские заявления о захвате Новоплатоновки – это попытка создать иллюзию успехов оккупантов и деморализовать украинское общество.
Где расположена Новоплатоновка на карте
Какова ситуация на Купянском направлении?
- Российская армия потеряла в 27 раз больше личного состава, чем украинские силы в битве за Купянск. Примерно 200 российских военных оказались в оперативном окружении в пределах Купянска в результате контрнаступления Сил обороны Украины.
- Российские власти распространяют ложные заявления о захвате Купянска, пытаясь повлиять на США и партнеров через дезинформацию.
- Аналитики ISW отмечают, что украинские воины освободили большую часть Купянска, несмотря на заявления России о контроле над городом.
- Постоянное выявление и уничтожение небольших групп российских солдат, которые пытаются проникнуть в город, стало ключевой частью украинской стратегии. Именно это помогло ВСУ за последние месяцы укрепить контроль над большей частью Купянска – несмотря на то, что летом прошлого года город казался под угрозой падения.