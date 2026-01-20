Вражеские телеграмм-каналы и пророссийские "военкоры" рассказывают, что Новопланоновка на Купянском направлении перешла под оккупантов. Впрочем, реальность имеет иной вид, чем ее пытается представить агрессор. Очередной бред противника опровергли в Центре противодействия дезинформации.

Смотрите также Командир бригады "Ахиллес" высмеял байки Путина об "успехах" на фронте

Действительно ли Новоплатоновка оккупирована?

На самом деле Новоплатоновка остается под контролем ВСУ. Даже на карте DeepState четко видно, что село – украинское.

Фейк агрессора разрушили и в 10-м армейском корпусе. Там опубликовали видео с украинским воином. Военнослужащий 115-й ОМБр с позывным Пума рассказал о зачистке позиций, общение с местными жителями и реалии жизни людей, которые остались в прифронтовом селе.

Итак, российские заявления о захвате Новоплатоновки – это попытка создать иллюзию успехов оккупантов и деморализовать украинское общество.

Где расположена Новоплатоновка на карте

Какова ситуация на Купянском направлении?