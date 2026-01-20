Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, подчеркнув, что заявления Владимира Путина о якобы захвате Россией тех или иных украинских городов не соответствуют действительности. Глава Кремля, уверен Федоренко, очень хорошо осведомлен о ситуации, которая сложилась на линии боестолкновения.

К теме Герасимов неслыханно заврался: ISW опроверг его заявления об успехах России в 3 городах Украины

Почему Кремль придумывает "победы" на фронте?

Командир бригады "Ахиллес" объяснил, что Путин осознает реальное положение дел. А его заявления – это многоходовка.

Кремль выдает желаемое за действительное, потому что это имеет влияние на российских граждан. Властям нужно оправдать чрезмерную цену, которую Россия платит за войну против Украины. И эту цену уже почувствовал в своем кармане каждый россиянин, каждый представитель бизнеса,

– подчеркнул Федоренко.

Поэтому для того, чтобы, по его словам, оправдать тяжелую жизнь на территории России, в частности, увеличение налогообложения и крах, к которому движется Россия, Кремлю нужно демонстрировать якобы большие достижения.

"Пропаганда длительное время рассказывала о российской ядерной бомбе, о том, что Россия была одной из ведущих держав, которая работала в космической отрасли. Но при этом в стране-бензоколонке в определенных населенных пунктах нет газа, асфальта, но есть ракета. И россияне осознают что, они являются маленькими кирпичиками чего-то большого", – подчеркнул он.

К слову. Военный эксперт Роман Свитан отметил, что за 2025 год враг не оккупировал полностью ни одного важного узла, подходил, но не выбивал ВСУ. Поэтому Путин, как предположил Свитан, "был вынужден придумать сказки об оккупации Покровска и Купянска". Россия бросила туда дополнительные силы, но украинские защитники дали им отпор.

Так же россияне, как отметил командир бригады "Ахиллес", не имея успехов на фронте, придумывают их. К тому же они вкладывают миллионы долларов в пропаганду, поэтому россияне и верят в выдумки Кремля.

Почему Россия наносит удары по Украине?

"Также это имеет определенное влияние на территорию Украины. Так или иначе наши люди попадают в информационные волны, которые поддерживаются нашими информационными ресурсами. И так же это имеет влияние на одного зрителя за океаном, перед которым разыгрывается этот спектакль, – на Дональда Трампа", – отметил Юрий Федоренко.

Хотя противник превосходит украинское войско по количеству сил и средств, пехоты, артиллерии, авиации, несмотря на то, что имеет мобилизационный ресурс, его результаты на поле боя и тактические успехи, по его мнению, являются ничтожными.

За 2025 год россияне оккупировали три украинских города среднего и ниже среднего уровня. Они продвинулись по всем направлениям, и в каждой посадке оставили тысячи погибших оккупантов,

– отметил командир бригады.

С военной точки зрения противник на поле боя не может получить больших результатов. Именно поэтому, отметил Федоренко, он наносит удары по территории Украины и пытается информационно влиять на украинское общество – что якобы Россия имеет успехи на фронте.

Что происходит на фронте?