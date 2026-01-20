Про це у розмові з 24 Каналом сказав командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, наголосивши, що заяви Володимира Путіна про нібито захоплення Росією тих чи інших українських міст не відповідають дійсності. Очільник Кремля, впевнений Федоренко, дуже добре обізнаний щодо ситуації, яка склалася на лінії боєзіткнення.

До теми Герасимов нечувано забрехався: ISW спростував його заяви про успіхи Росії у 3 містах України

Чому Кремль вигадує "перемоги" на фронті?

Командир бригади "Ахіллес" пояснив, що Путін усвідомлює реальний стан справ. А його заяви – це багатоходівка.

Кремль видає бажане за дійсне, тому що це має вплив на російських громадян. Владі потрібно виправдати надмірну ціну, яку Росія платить за війну проти України. І цю ціну вже відчув у своїй кишені кожний росіянин, кожний представник бізнесу,

– підкреслив Федоренко.

Тому для того, щоб, за його словами, виправдати важке життя на території Росії, зокрема, збільшення оподаткування і крах, до якого рухається Росія, Кремлю потрібно демонструвати нібито великі досягнення.

"Пропаганда тривалий час розповідала про російську ядерну бомбу, про те, що Росія була одною з провідних держав, яка працювала в космічній галузі. Але при цьому у країні-бензоколонці у певних населених пунктах немає газу, асфальту, але є ракета. І росіяни усвідомлюють що, вони є маленькими цеглинками чогось великого", – наголосив він.

До слова. Військовий експерт Роман Світан наголосив, що за 2025 рік ворог не окупував повністю жодного важливого вузла, підходив, але не вибивав ЗСУ. Тому Путін, як припустив Світан, "був змушений вигадати казки про окупацію Покровська та Куп'янська". Росія кинула туди додаткові сили, але українські захисники дали їм відсіч.

Так само росіяни, як зазначив командир бригади "Ахіллес", не маючи успіхів на фронті, вигадують їх. До того ж вони вкладають мільйони доларів у пропаганду, тому росіяни і вірять у вигадки Кремля.

Чому Росія завдає ударів по Україні?

"Також це має певний вплив на територію України. Так чи інакше наші люди потрапляють в інформаційні хвилі, які підтримуються нашими інформаційними ресурсами. І так само це має вплив на одного глядача за океаном, перед яким розігрується ця вистава, – на Дональда Трампа", – відзначив Юрій Федоренко.

Хоча противник переважає українське військо за кількістю сил та засобів, піхоти, артилерії, авіації, попри те, що має мобілізаційний ресурс, його результати на полі бою і тактичні успіхи, на його думку, є нікчемними.

За 2025 рік росіяни окупували три українських міста середнього та нижче середнього рівня. Вони просунулися по всіх напрямках, і у кожній посадці залишили тисячі загиблих окупантів,

– зауважив командир бригади.

З військового погляду противник на полі бою не може здобути більших результатів. Саме тому, наголосив Федоренко, він завдає ударів по території України і намагається інформаційно впливати на українське суспільство – що нібито Росія має успіхи на фронті.

Що відбувається на фронті?