Про перебіг подій на фронті за останню добу повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Як змінився фронт за останню добу?

Згідно з геолокаційними даними за 19 січня, російські війська нещодавно незначно просунулися через міжнародний кордон на південний схід від міста Суми.



Ситуація на Сумщині / Карта ISW

Також просування ворога зафіксовано на півночі Харківської області. Ворог без упину атакує українські позиції поблизу Вовчанська та покладається на техніку для перекидання підкріплень на передову. Водночас речник Об'єднаних сил України полковник Віктор Трегубов зазначив, що росіяни шукають слабкі місця в українській обороні вздовж кордону в Харківській області та намагаються просуватися в нових районах. Геолокаційні дані свідчать про те, що російські війська, ймовірно, захопили Дегтярне.

Російська армія продовжила наступальні операції на Куп'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. Українські війська завдають ударів по російських військах на південь від Піщаного.



Карта фронту на Куп'янському напрямку / ISW

Нещодавно російські війська просунулися на Слов'янському напрямку, зокрема на схід від самого Лимана. Ворог, ймовірно, захопив Мирне (на північний схід від Лимана), Зарічне, Ямполівку та Торське (усі на схід від Лимана) та просунувся в полях на захід та південний захід від Зарічного.



Слов'янський напрямок фронту / Карта ISW

Водночас українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка – Дружківка, а саме в центральній частині Іванопілля.

У понеділок, 19 січня, російські війська наступали на північний схід, схід від Добропілля та у напрямку Нового Донбасу, а також на південний схід від Добропілля поблизу Заповідного.

Також штурми продовжились у на Покровському напрямку, втім значного просування ворога на цій ділянці фронту не зафіксовано. Російські війська атакували поблизу та в межах самого Покровська, поблизу Гришина, Родинського, Затишок та Червоного (Красного) Лиману, Мирнограда, Котлиного, Удачного та Молодецького.

Російський мілблогер стверджував, що українські війська контратакували у напрямку Родинського та Сухецького, що на північний схід від Покровська.

Росіяни продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, атакувавши біля самої Новопавлівки, на південний схід від Новопавлівки біля Горіхового та на південь від Новопавлівки біля Філії. Втім не просунулися вперед.

Також 19 січня російські війська продовжили наступальні операції на Олександрівському напрямку, але просувань не зафіксовано.

Тієї ж доби ворог безуспішно намагався зайняти українські позиції поблизу та в самому населеному пункті Гуляйполе, а також біля Братського, Святопетрівки, Воздвижівки, Тернуватого, Зеленого, Варварівки, Добропілля, Нового Запоріжжя, Радісного, Єгорівки та Солодкого.

Російські мілблогери стверджували, що українські сили контратакували з Тернуватого, Воздвижівки, Цвіткового, що на північний захід від Гуляйполя, Староукраїнки й поблизу Залізничного.

За словами речника Південних оборонних сил України полковника Владислава Волошина, ситуація поблизу Гуляйполя, Зеленого та Варварівки залишається напруженою, оскільки російські війська продовжують спроби обійти Гуляйполе з півночі та півдня.

На заході Запорізької області ворожі війська також намагались провести штурми, втім Сили оборони успішно відбили атаки. Російські війська наступали на захід від Оріхова в районі Степового, Плавнів, Малих Щербаків і Щербаків і на північний захід від Оріхова в районі Лук'янівського та в напрямку Павлівки, Новояковлівки й Новобойківського.

У Міноборони Росії повідомляють про нібито захоплення Павлівки, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає, а деякі ворожі воєнкори суперечать заявам Кремля та повідомляють про захоплення лише 20% території міста.



Ситуація на фронті у Запорізькій області / Карта ISW

Повідомлень про наземні бої на Херсонському напрямку 19 січня з боку України чи Росії не надходило.

