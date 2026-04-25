Про таке жителів поінформував тимчасовий виконувач обов'язків міського голови Володимир Вовкотруб.

Яка ситуація в Білій Церкві після обстрілу?

Місцева влада закликала жителів, які перебувають поблизу місця виникнення пожежі дотримуватися наступних рекомендацій:

щільно закрити вікна та двері;

обмежити час перебування на вулиці;

дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Зазначається, що усі екстрені служби почнуть ліквідацію наслідків атаки, щойно дозволить безпекова ситуація.

Ворог знову намагається тримати нас у напрузі, б'є по мирному життю, намагається сіяти страх і хаос,

– написав Вовкотруб.