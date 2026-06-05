Ведуча 24 Каналу Дарина Трунова розповіла, що звільнені бійці плакали від щастя та співали гімн. Вони сподіваються, що вдасться звільнити абсолютно всіх українських захисників з російського полону.

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"Переповнюють емоції. Особливо коли ти бачиш, як хлопці виходять з автобуса, як вони говорять, як вони перший раз курять цигарку, якої їм не давали, як куштують яблуко, як вони вперше взагалі на українській землі говорять українською і співають гімн України. Їм ніхто за це нічого не скаже і не покарає їх за це. Це найбільш щемливо", – сказала вона.

Що розповідають військові?

Дарина Трунова зазначила, що хлопці служили на різних напрямках. Зокрема, захищали Маріуполь, воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках. На рідній землі їх зустрічали побратими, командири.

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Захисники розповідали, що допомагало їм триматися у полоні. Деякі з них перебувати там з 2022 року. Зокрема, одного з чоловіків чекає вдома син, якого він востаннє бачив, коли синові було всього лише пів року.

Йому завтра три роки, у нього День народження. Це той фактор, який допомагав мені. Йому було п'ять місяців, не було і року. Був зовсім маленький. Зараз він гарний. Це наше майбутнє,

– поділився захисник.

Звільнені військові сподіваються, що вдасться звільнити з російського полону усіх. Україна постійно пропонує варіант обміну "всіх на всіх", але, на жаль, Росія на це не погоджується.

Була радість за хлопців. Тепер вже вдома. Не віриться. Кожен день, кожен обмін чекали цього. Дуже шкода хлопців, які залишилися там. Вони зараз у таких умовах,

– зауважив військовий.

Деякі військові розповідали, що окупанти не давали їм можливості поспілкуватися з рідними, передати листа. Їхні сім’ї могли не почути жодного слова від них, про їхній стан.

Емоції дуже круті. Ми можемо балакати спокійно. Ще не вірю в це. Я думав, що цей день не настане, але він настав,

– сказав боєць.

Попереду багатьох оборонців чекає відновлення, лікування. Є чоловіки, які приїхали з туберкульозом, онкологічними захворюваннями. Зрозуміло, вони будуть проходити реабілітацію тут. Але найголовніше, що вони будуть уже вдома.

Як військові повернулися з російського полону: дивіться відео

Що відомо про 75-й обмін полоненими?

5 червня з російського полону повернулися 185 українців. Це військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони мають звання рядових, сержантів та офіцерів. Вік звільнених українських захисників коливається від 27 до 62 років.

Зокрема, це бійці, які обороняли Маріуполь, "Азовсталь". Є військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Деякі з них перебували в російському полоні з 2022 року.