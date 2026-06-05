Про це повідомив український президент Володимир Зеленський.

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Кого повернули з полону?

Володимир Зеленський повідомив, що в межах чергового обміну полоненими з російської неволі вдалося повернути 185 українських захисників та одного цивільного. Дехто з них перебував у російському полоні ще з 2022 року.

За його словами, серед звільнених є військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, зокрема рядові, сержанти та офіцери. Президент наголосив, що у переліку також є бійці, які захищали нашу країну в Маріуполі та на "Азовсталі".

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Кадри з обміну полоненими 5 червня 2026 року / Володимир Зеленський

Крім вищезгаданого, український президент додав, що звільнені захисники обороняли країну на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також Курському напрямках.

Дякую всім, хто робить це можливим: команді, що займається обмінами, нашим партнерам. І особлива вдячність воїнам, які поповнюють наш обмінний фонд – своєю силою та результатами на фронті забезпечують повернення наших людей додому. Робота триває,

– написав він.

Глава держави наголосив, що повернення українців з полону залишається одним із ключових пріоритетів країни. За його словами, щодня триває робота для звільнення усіх громадян, які наразі перебувають у російській неволі.

Координаційний штаб констатував, що це вже 75-й обмін полоненими. Вік наймолодшого звільненого – 26 років, а найстаршому виповнилося 62. Серед звільнених також є учасник операції повітряного мосту до "Азовсталі".

Нагадаємо, наприкінці травня повідомляли про підготовку нового етапу масштабного обміну полоненими у форматі 1000 на 1000, під час якого, як тоді вказували, можуть повернути різні категорії українців із російської неволі.