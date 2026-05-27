Про це речник ГУР МО Андрій Юсов сказав на пресконференції, передає hromadske.

Кого можуть повернути у рамках наступного етапу обміну 1000 на 1000?

Йдеться про "змішаний" обмін, що включатиме військових і цивільних, зокрема жінок, важкопоранених, важкохворих та тих, хто перебуває в полоні з 2022 року.

Юсов зазначив, що в російському полоні наразі перебувають різні категорії українців, зокрема й ті, хто утримується ще з 2022 року, а також жінки, важкохворі та важкопоранені військові. За його словами, мова йде про представників різних підрозділів.

Втім, деталі будуть відомі вже після підготовки обмінів.

Наступний обмін готується,

– заявив речник Андрій Юсов.

Що відомо про обмін 1000 на 1000?

Нагадаємо, Україна за посередництва США погодила із Росією триденне перемир'я з 9 до 11 травня, а також масштабний обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Українська сторона заявляла про готовність до процедури та передачу відповідних списків, однак процес затримувався через позицію Росії.

Перший етап обміну відбувся 15 травня, коли з російського полону вдалося повернути 205 українців.