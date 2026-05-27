Об этом представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал на пресс-конференции, передает hromadske.

Кого могут вернуть в рамках следующего этапа обмена 1000 на 1000?

Речь идет о "смешанном" обмене, что будет включать военных и гражданских, в частности женщин, тяжелораненых, тяжелобольных и тех, кто находится в плену с 2022 года.

Юсов отметил, что в российском плену сейчас находятся различные категории украинцев, в том числе и те, кто содержится еще с 2022 года, а также женщины, тяжелобольные и тяжелораненые военные. По его словам, речь идет о представителях различных подразделений.

Впрочем, детали будут известны уже после подготовки обменов.

Следующий обмен готовится,

– заявил представитель Андрей Юсов.

Что известно об обмене 1000 на 1000?

Напомним, Украина при посредничестве США согласовала с Россией трехдневное перемирие с 9 до 11 мая, а также масштабный обмен пленными в формате 1000 на 1000.

Украинская сторона заявляла о готовности к процедуре и передаче соответствующих списков, однако процесс задерживался из-за позиции России.

Первый этап обмена состоялся 15 мая, когда из российского плена удалось вернуть 205 украинцев.