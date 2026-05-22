Об этом сообщил заместитель командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Святослав "Калина" Паламар.

Что известно о смерти Александра Крохмалюка?

Святослав Паламар рассказал, что Александр Крохмалюк присоединился к "Азову" в 2016 году. На момент попадания в плен он был военным медиком и начальником медицинской службы.

Человек, который спасал жизни. Достойный боец и мой побратим. Александр вышел в плен с "Азовстали", прошел Еленовку и застенок Таганрога,

– написал "Калина".

Последним известным местом его содержания было СИЗО-2 в Камышине, что в Волгоградской области.

В сентябре 2025 года тело Крохмалюка вернули в Украину в рамках репатриации по формуле "1000 на 1000". По данным судебно-медицинской экспертизы во Львове, причиной смерти стали перелом ребер и тупая травма грудной клетки.

Паламар отметил, что этот случай является очередным приговором системе международного гуманитарного права, которая не способна защитить здоровье и жизнь украинских военнопленных в российском плену.

Открытое и пренебрежительное нарушение Женевской конвенции, пытки и убийства украинских военнопленных – это целенаправленная варварская государственная политика россиян. Систематическая и задокументированная, но безнаказанная,

– говорится в заметке.

"Калина" призвал украинских чиновников, дипломатов и правозащитников поднимать вопрос смерти пленных в результате пыток на международных площадках, в частности в ООН, Совете Европы и ОБСЕ, а также сделать возвращение военнопленных приоритетом международной политики Украины.

Стоит отметить, что процесс обмена военнопленных, в частности бойцов "Азова", действительно часто усложняется или затягивается со стороны России из-за дополнительных требований и искусственно созданных препятствий. Это делает их возвращение одним из самых сложных направлений в процессе обменов.

Недавно бойцов "Азова" вернули из плена

15 мая начался первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". Впоследствии стало известно, что в этот день на родную землю вернулись 20 бойцов 1 корпуса НГУ "Азов", из которых 19 были защитниками Мариуполя.

По словам Дениса "Редиса" Прокопенко, военные провели в российском плену четыре года, и теперь наконец смогли встретиться с родными, которые все это время боролись за их возвращение и ждали этого дня.

Всего в рамках обмена пленными домой вернулись 205 воинов, среди которых военные ВСУ, ТрО, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Многие военные также возвращались с серьезными травмами, подорванным здоровьем и тяжелыми психологическими последствиями. Впереди их ждет реабилитация, восстановление документов и банковских карточек.