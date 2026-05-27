Про це писало видання The Kyiv Independent. Інформацію про лист також підтвердили й в Офісі Президента у коментарі 24 Каналу.

Що відомо про листа, який надіслав Зеленський до Трампа?

Журналісти зазначали, що Володимир Зеленський надіслав листа президенту США Дональду Трампу, в якому попередив про погіршення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні, зокрема можливостей протиракетної оборони.

Це звернення українського лідера пролунало на тлі посилення Росією масованих повітряних атак на Україну та публічних погроз новою хвилею далекобійних ударів по Києву, зокрема ударів по "центрах прийняття рішень" України.

Коли йдеться про протиповітряну оборону від ракет, ми покладаємося на наших друзів. Коли йдеться про захист від балістичних ракет, ми майже виключно покладаємося на Сполучені Штати,

– йдеться в листі, з яким ознайомився The Kyiv Independent.

Українські чиновники побоюються, що обмежені запаси ракет-перехоплювачів Patriot та інших систем, наданих Заходом, можуть не витримувати нових російських бомбардувань.

"Це справді складно, коли йдеться про протибалістичну оборону", – сказав журналістам обізнаний співрозмовник.

За словами чиновника, пані посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина розповсюдила листа Білому дому, спікеру Палати представників Майку Джонсону та іншим членам американського Конгресу.