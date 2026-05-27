Російські військкомати останнім часом посилили роботу для поповнення свого війська. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували тенденції, що набирають обертів у Росії, та розкрили, чи наважиться глава Кремля оголосити мобілізацію.

Читайте також Путін списує усі борги росіян в обмін на мобілізацію: які умови висунув диктатор

Як Кремль заманює росіян на війну?

Політтехнолог Михайло Шейтельман зазначив, що соціальні бонуси заганяють на війну велику кількість росіян. У більшості сімей у Росії стали буденними розмірковування щодо можливості піти воювати, наприклад, в обмін на закриття іпотеки.

Адже якщо спишуть старі борги – у цьому немає якоїсь особливої спокуси. Тому, наголосив він, мають працювати нові бонуси. А з цим у Росії зараз є проблеми, що визнають самі пропагандисти.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Та ж Ксенія Собчак опублікувала статистику по кількох регіонах, як знизили виплати за мобілізацію від регіонів: вони впали у 10 разів,

– зауважив Шейтельман.

І причина доволі проста – брак грошей у Росії. Є відчутний дефіцит федерального бюджету, а з місцевими бюджетами ситуація ще гірша.

Це, підсумував політтехнолог, зменшить кількість охочих воювати проти України. Адже одна річ зголоситися йти на фронт за гарну суму, яка забезпечить на багато років, й зовсім інша – за невеликі гроші. Тим паче, що росіяни вже чітко розуміють, що погодитися воювати – це йти помирати.

Чому в Росії все менше йдуть на війну: дивіться відео

Чи ризикне Путін оголосити мобілізацію?

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зауважив, що Путін потрапив у безвихідь. Адже темпи мобілізації не дозволяють повноцінно компенсувати втрати російської армії.

Однак російська верхівка цілком усвідомлює, що оголошення загальної мобілізації матиме погані наслідки.

Щоб провести таку мобілізацію, потрібно вступити в конфлікт із російським суспільством. Це дуже ризиковано для Путіна. Все більше росіян займає позицію проти війни й не хоче йти воювати. Навіть еліта налаштована проти, бо розчарована, що Путін провалив свій план,

– наголосив Маломуж.

Ймовірно, Кремль продовжить проводити часткову та приховану мобілізацію, набиратиме в армію іноземців. Це навряд чи дасть Росії достатні сили, щоб змінити ситуацію на полі бою на свою користь, що вже й казати про можливий наступ із території Білорусі. Адже новомобілізовані не стануть одразу ефективним ресурсом, не маючи попереднього військового досвіду.

Тож, додав генерал армії, ситуація для Кремля ускладнюється. Адже Росія не має нескінченних ресурсів, а втрати продовжують зростати. Відповідно, росіяни не зможуть дуже довго продовжувати війну.

Чи наважиться Путін на загальну мобілізацію: дивіться відео

Чи мобілізація – єдиний вихід для Росії?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан наголосив, що кількість мобілізованих залежить від можливостей підготовки російської мобілізаційної системи.

За його словами, щороку Росія готує 300 тисяч мобілізованих: 150 тисяч навесні та ще 150 тисяч восени – йдеться насамперед про строковиків. У проміжках між цими періодами Кремль може додатково підготувати приблизно 300 – 400 тисяч росіян.

Наразі Росії не вдається виконувати поставлені завдання, оскільки Сили оборони знищують набагато більше ворожих солдатів, ніж їх набирають через системи рекрутингу.

Навіть певна фінансова подушка не рятує рекрутинг – все менше й менше росіян намагається йти за цими копійками в армію,

– заявив Світан.

Єдине, як Росія може поповнити втрати, та й просто втримати баланс у 700 тисяч військових, які нині перебувають на окупованій території України, – оголосити примусову мобілізацію.

На його думку, найімовірніше, Кремль може готуватися до повної зупинки фінансового рекрутингу, тому що російська економіка "тріщить по швах" завдяки ударам Сил оборони.

Тому у Росії залишиться єдиний механізм – мобілізувати першою хвилею 300 – 400 тисяч осіб. І це необов'язково може статися аж після виборів у Держдуму, а й навіть на початку літа. Адже Кремль усе ж готується до літньої воєнної кампанії.

Як Росія може поповнити втрати на фронті: дивіться відео

Що відомо про втрати Росії?

Щодоби Сили оборони знищують близько тисячі російських військових. Загальні втрати армії Росії від початку повномасштабного вторгнення наближаються до 1 мільйона 400 тисяч.

25 травня українські захисники знищили ключовий об'єкт ворожої інфраструктури на території тимчасово окупованої Луганської області. Повітряні сили ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по пункту управління та зв'язку ворожих військ.

Також Сили оборони атакували полігон спецбатальйону Росгвардії "Ахмат" на території Курської області. Втрати противника налічують десятки загарбників.