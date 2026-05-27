Про актуальні втрати Росії у війні з Україною розповіли у Генштабі ЗСУ.

Які втрати у Росії станом на 27 травня 2026 року?

За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії від початку агресії на Україну у 2022 році становлять:

особового складу – близько 1 358 950 (+1 000) осіб;

танків – 11 955 (+1);

бойових броньованих машин – 24 618 (+3);

артилерійських систем – 42 790 (+39);

РСЗВ – 1 805 (+1);

засобів ППО – 1 397 (+0);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 313 342 (+1 307);

наземних робототехнічних комплексів – 1 485 (+10);

крилатих ракет – 4 687 (+0);

кораблів та катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 99 645 (+271);

спеціальної техніки – 4 224 (+3).



Втрати ворона станом на 27 травня 2026 року / Інфографіка Генштабу

Українські військові продовжують завдавати втрат Росії

25 травня Повітряні сили ЗСУ завдали удару по важливому пункту управління та зв'язку російських військ на тимчасово окупованій території Луганської області. Для атаки українські військові використали крилаті ракети Storm Shadow. У результаті удару було знищено ключовий об’єкт ворожої інфраструктури, який використовувався для управління та координації дій окупаційних сил.

Відомо, що 23 травня українські військові атакували нафтовий термінал "Шесхарис", нафтобазу "Грушова" та танкер російського тіньового флоту. Крім вищезгаданого, під ударом українських військових також опинилися склад матеріально-технічних засобів у Фролівському Запорізької області, а також склад боєприпасів, розташований у Пречистівці Донецької області.

У ніч на 22 травня ЗСУ провели успішну операції на Луганщині, де знищили важливу для окупантів інфраструктуру . Українські військові уразили нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та живу силу противника. Крім того, був атакований штаб підрозділу "Рубікон" розташований у районі міста Старобільськ на окупованій Луганщині.