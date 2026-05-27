Але ідея виявилася безуспішною. У 425 окремому штурмовому полку "Скеля" опублікували відповідне відео.

Як окупант відбивався палкою від дрона?

Як саркастично зазначили у "Скелі", так звана російська "сво" йде "за планом".

Російські одноразові піхотинці вже воюють дерев'яними палицями замість автоматів,

– зазначили українські військові.

На опублікованому ними відео з фронту видно, як український дрон "зловив" російського окупанта. Той одразу знайшов палку та намагався відбитися від нього.

Попри відчайдушні спроби, задумане пішло не за планом. Уже через кілька хвилин такої "боротьби" росіянин уже лежав на землі.

До слова, загальні втрати живої сили Росії з початку повномасштабного вторгнення уже склали 1 357 950 осіб. За добу 25 травня ЗСУ ліквідували 1010 окупантів, а ще багато техніки: 64 артсистеми, 10 НРК, 374 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн тощо.