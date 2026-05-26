Йдеться як про ефективні дії на лінії зіткнення, так і про удари по тилу противника. Про нові втрати російської армії повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати у Росії станом на 26 травня 2026 року?

За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії від початку агресії на Україну у 2022 році становлять:

особового складу – близько 1 357 950 (+1010);

танків – 11 954 (+1);

бойових броньованих машин – 24 615 (+7);

артилерійських систем – 42 751 (+64);

РСЗВ – 1 804 (+2);

засобів ППО – 1 397 (+1);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 312 035 (+1 790);

наземних робототехнічних комплексів – 1 475 (+10);

крилатих ракет – 4 632 (+0);

кораблів та катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 99 374 (+374);

спеціальної техніки – 4 221 (+3).



Втрати ворога / Інфографіка Генштабу

Якими були останні успішні операції ЗСУ проти ворога?

25 травня Повітряні сили вдарили ракетами Storm Shadow по важливому пункту управління та зв'язку російських військ у Луганській області.

У травні Сили оборони також уразили полігон спецбатальйону Росгвардії "Ахмат" у Курській області країни-агресорки. За повідомленнями, внаслідок атаки загинула значна кількість окупантів – телеграм-канал Exilenova+ писав приблизно про 60 ліквідованих.

Крім того, 23 травня українські підрозділи атакували об'єкти паливної та військової інфраструктури в Росії. Під удар потрапили нафтовий термінал "Шесхарис" і нафтобаза "Грушова" біля Новоросійська, де після влучань виникли пожежі.