Йдеться як про ефективні дії на лінії зіткнення, так і про удари по тилу противника. Про нові втрати російської армії повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати у Росії станом на 26 травня 2026 року?
За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії від початку агресії на Україну у 2022 році становлять:
- особового складу – близько 1 357 950 (+1010);
- танків – 11 954 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 615 (+7);
- артилерійських систем – 42 751 (+64);
- РСЗВ – 1 804 (+2);
- засобів ППО – 1 397 (+1);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 312 035 (+1 790);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 475 (+10);
- крилатих ракет – 4 632 (+0);
- кораблів та катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 99 374 (+374);
- спеціальної техніки – 4 221 (+3).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу
25 травня Повітряні сили вдарили ракетами Storm Shadow по важливому пункту управління та зв'язку російських військ у Луганській області.
У травні Сили оборони також уразили полігон спецбатальйону Росгвардії "Ахмат" у Курській області країни-агресорки. За повідомленнями, внаслідок атаки загинула значна кількість окупантів – телеграм-канал Exilenova+ писав приблизно про 60 ліквідованих.
Крім того, 23 травня українські підрозділи атакували об'єкти паливної та військової інфраструктури в Росії. Під удар потрапили нафтовий термінал "Шесхарис" і нафтобаза "Грушова" біля Новоросійська, де після влучань виникли пожежі.