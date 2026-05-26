Кадри ударів по російських позиціях показали у Держприкордонслужбі.

До слова Ракети влучили по полігону спецбатальйону "Ахмат": у мережі пишуть про десятки загиблих

Яких втрат зазнала Росія?

На Вовчанському напрямку прикордонники РУБпАК "Апекс" бригади "Форпост" успішно відпрацювали по російських військових та їхніх позиціях. Під прицілом бійців були ворожі антени радіозв'язку, укриття та транспорт окупантів.

Захисникам вдалось ліквідувати й живу силу ворога. Вони виявили та атакували противника поки він відпочивав у "зеленці".

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Робота по російських окупантах на Харківщині: дивіться відео

Нещодавні втрати ворога

Після масованої російської атаки на Київ 24 травня бійці батальйону безпілотних систем "Білі демони" відправили ворогу відповідь. Бійці показали кадри снарядів з написами "За Київ", які запустили по окупантах.

Раніше Сили оборони України могли завдати удару по полігону російського спецбатальйону "Ахмат". Попередньо, били по ньому з РСЗВ HIMARS. А у мережі повідомили, що в результаті атаки могло загинути до 60 загарбників.