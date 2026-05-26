Кадры ударов по российским позициям показали в Госпогранслужбе.

К слову Ракеты попали по полигону спецбатальона "Ахмат": в сети пишут о десятках погибших

Какие потери понесла Россия?

На Волчанском направлении пограничники РУБпАК "Апекс" бригады "Форпост" успешно отработали по российским военным и их позициям. Под прицелом бойцов были вражеские антенны радиосвязи, укрытия и транспорт оккупантов.

Защитникам удалось ликвидировать и живую силу врага. Они обнаружили и атаковали противника пока он отдыхал в "зеленке".

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Работа по российским оккупантам на Харьковщине: смотрите видео

Недавние потери врага

После массированной российской атаки на Киев 24 мая бойцы батальона беспилотных систем "Белые демоны" отправили врагу ответ. Бойцы показали кадры снарядов с надписями "За Киев", которые запустили по оккупантам.

Ранее Силы обороны Украины могли нанести удар по полигону российского спецбатальона "Ахмат". Предварительно, били по нему с РСЗО HIMARS. А в сети сообщили, что в результате атаки могло погибнуть до 60 захватчиков.