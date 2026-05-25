Об этом сама политик сообщила на своей странице в фейсбук.
Что известно о визите Тихановской в Киев?
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые прибыла в Украину с официальным визитом по приглашению украинского президента.
Вместе с Тихановской в Киев прибыла и ее команда. На столичном вокзале белорусскую оппозиционерку встречал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ярослав Черногор.
По прибытии в столицу Тихановская посетила могилу белорусской доброволицы Марии Зайцевой и возложила цветы в память о ней.
Для меня было очень важно начать этот визит именно с чествования человека, отдавшего жизнь за свободу Украины и Беларуси,
– заявила она.
Глава Объединенного переходного кабинета Беларуси также отметила, что Мария Зайцева символизирует не только борьбу против диктатуры, но и украинско-белорусскую солидарность.
Светлана Тихановская посетила могилу Марии Зайцевой / Фото из телеграмм-канала белорусской оппозиционерки
Напомним, что накануне министр иностранных дел Андрей Сибига анонсировал визит лидера белорусской демократической оппозиции Светланы Тихановской в Украину. Тогда было отмечено, что политика прибудет в украинскую столицу на фоне совместных российско-белорусских военных учений.
Кроме того, следует отметить, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому встретиться в любой точке Беларуси или Украины. Он сказал, что открыт к диалогу об украинско-белорусских отношениях. Однако в украинском МИДе четко отметили, что украинский лидер будет встречаться только с представителями демократических сил Беларуси.
Отметим, что Светлана Тихановская – лидер белорусских демократических сил и одна из главных оппонентов Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси 2020 года. Мировую известность она получила после того, как стала символом массовых протестов против фальсификации результатов выборов. Из-за преследований со стороны белорусских спецслужб политика была вынуждена уехать из страны. С 2022 года Тихановская возглавляет Объединенный переходный кабинет Беларуси и представляет демократические силы страны на международном уровне.