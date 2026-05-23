Об этом глава МИД рассказал на брифинге, сообщает 24 Канал.

Что известно о визите Тихановской?

В четверг, 21 мая, белорусский диктатор Александр Лукашенко предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому встретиться в любой точке Беларуси или Украины. Он сказал, что открыт к диалогу об украинско-белорусских отношениях.

Министр иностранных дел прокомментировал это заявление, которое он назвал "странным", и добавил, что у украинской стороны есть с кем встречаться и обсуждать весь спектр вопросов.

Украина контактирует с представителями демократических сил Беларуси. И один из лидеров этих представителей является госпожа Тихановская. И мы будем ее приветствовать в Киеве, потому что для нас важно поддерживать связи с белорусским народом,

– заявил Андрей Сибига.

Также глава МИД прокомментировал потенциальные последствия для Беларуси в случае участия в агрессивных действиях в отношении Украины. Он отметил что Киев будет действовать пропорционально и отвечать, исходя из статьи 51 Устава ООН о праве на самозащиту.

Совместные учения Путина и Лукашенко

Напомним, что Россия и Беларусь провели совместные военные учения. Россия начала учения с участием более 64 тысяч военных, ракетных пусковых установок, летательных аппаратов, кораблей и подводных лодок. Минобороны Беларуси также объявляло начало учений, включающих процесс доставки ядерных боеприпасов и подготовку к их возможному применению.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об "осуществлении своей мечты". Под этим он имел в виду передачу Россией Беларуси ракет Искандер-М.