Про це сказано в дописі батальйону безпілотних систем "Білі демони" 53 ОМБр Третього армійського Корпусу в соцмережі Threads.

Як ЗСУ помстилися за Київ?

Військові вже відправили окупантам "палкі привіти".

Києве, бро, тримайся. У нас тут КАБи і арта – просто фоновий шум кожної зміни. Ми звикли до всього. Але сьогодні зранку навіть у нас від новин зі столиці очі круглі були. На фронті часом немає такого дикого розй**у, який пі**ри спробували влаштувати сьогодні Києву. Але ми не просто співчуваємо в інтернетах. Ми вже підготували "гуманітарку" для р*сні. Пацани зранку замість кави взяли в руки маркери і снаряди. На фотках деякі наші подарунки, які вже упаковані спеціальними "привітами",

– розповіли захисники.

Снаряди, які полетіли на Росію / Фото "Білих демонів"

Кожен напис "За Київ" – це наша відповідь за сьогоднішній ранок. Сьогодні вночі хтось на тому боці дуже сильно пошкодує за кожне розбите київське вікно,

– додали оборонці.



ТЦ "Квадрат" на Лук'янівці у вогні / Фото ДСНС

Що пошкоджено в Києві 24 травня?

Це житлові будинки, школи, Кабмін, будівля МЗС і Укрпошти. А також безліч пам'яток – переважно на Лук'янівці та Подолі. Серед них МЦКМ, Національний художній музей, філармонія, Інститут літератури, Київська опера на Подолі, Мала опера на Дегтярівський, Житній ринок.

Знищено музей Чорнобиля, який відкрили буквально кілька тижнів тому після півторарічної реставрації. 40 відсотків унікальних експонатів втрачені – Росія спеціально б'є по нашій пам'яті й ідентичності.

Глава КМВА Тимур Ткаченко сказав, що Поділ 24 травня постраждав найбільше за роки війни. Росія уперше вдалася до системних ударів по історичній архітектурі Києва та місцях пам'ятування.

Окрім цього, серед знакових для киян місць – Лук'янівський ринок (один з найстаріших у столиці), ТЦ "Квадрат" і перший МакДональдз в Україні. Їх знищила Росія.

ЗМІ пишуть, що одна з ракет пробила паркінг. Також бачили проліт ворожих ракет над Софією Київською.

У місті двоє загиблих і понад 80 поранених.