Про це йдеться у відео, оприлюдненому першим заступником начальника Департаменту патрульної поліції Олексієм Білошицьким.

Що відбувалося в перші хвилини після нічного обстрілу Києва?

У поліції розповіли, що на місцях ворожих ударів продовжують працювати всі спеціальні служби.

Цієї ночі ворог здійснив масовану атаку на столицю, застосувавши різні види далекобійного озброєння: крилаті та балістичні ракети, а також ударні БпЛА. Вибухи лунали у різних районах міста. Одними з перших на місця влучань прибули патрульні. Разом із рятувальниками, медиками, госпітальєрами та небайдужими громадянами ми допомагали постраждалим: деблоковували двері квартир, розбирали завали, евакуйовували поранених та надавали домедичну допомогу,

– написав Білошицький.

Київ одразу після перших ударів 24 травня: дивіться відео

У відео можна бачити, як патрульні надають допомогу після початку ворожого обстрілу. Власне, під вибухами, адже в Києві гриміло всю ніч.

"Заходьте в укриття, там балістика летить", – говорить один з патрульних.

Інший допоміг жінці з сусіднього балкона. Шибки вибило, але він поклав дошки з балкона на балкон.

Давайте будемо перелазити. Кладіть телефон і давайте до мене. Там пожежа, зараз розгориться все,

– закликав він.

Там, де було потрібно, виламували двері, виводили дітей.

Правоохоронці закликали негайно прямувати до укриттів, якщо пролунав сигнал повітряної тривоги.

Які наслідки ударів по Києву сьогодні?

Увечері в МВС розповіли, що рятувальники ДСНС понад 15 годин ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок комбінованої атаки Росії по Україні. Демонтаж небезпечних конструкцій триває.

86 киян постраждали, у тому числі 3 дитини. Двоє загиблих.

За кількістю локацій з пошкодженнями нинішня атака стала найбільшою серед тих, які здійснила Росія з початку повномасштабного вторгнення. Уперше ворог вдався до системних ударів по нашій історичній архітектурі та місцях пам'ятування. Будівля МЗС, Музей Чорнобиля, Художній музей, МЦКМ, Кабмін та десятки інших споруд. Сьогодні всім боляче за тим, як постраждав Поділ, – найбільші пошкодження для історичної перлини Києва за ці роки. Вкотре війна залишила шрами на метро "Лук'янівська" та прилеглих вулицях,

– написав глава КМВА Тимур Ткаченко.

Росіяни знищили Лук'янівський ринок і ТЦ "Квадрат". А також перший у Києві Макдональдс – саме на річницю його відкриття.

В музеї Чорнобиля близько 40 відсотків музейних предметів з експозиції безповоротно втрачені. На щастя, вдалося зберегти предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, який був встановлений на ЧАЕС одразу після деокупації у 2022 році.