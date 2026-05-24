У мережі поширюють кадри вщент розтрощеної підземної парковки ЖК "TRIIINITY", що на Печерську.

Що відомо про влучання у підземний паркінг в Києві?

Попередньо, внаслідок атаки вигоріла велика кількість автівок.

Що залишилося від парковки після атаки: дивіться відео

Очевидці, які знімали наслідки удару по парковці, припустили, що її наскрізь пробила ракета.

Російська ракета могла пробити парковку наскрізь: дивіться відео

Журналіст Андрій Цаплієнко зауважив, що паркінги однаково залишаються найбільш захищеним місцем в будинках. Жодна крилата ракета чи дрон неспроможні пробити таке укриття, тільки балістика.

"Паркінг в монолітно-каркасній новобудові набагато краще, ніж шкільний підвал", – додав журналіст.

Який вигляд має підземна парковка ЖК після прильоту: дивіться відео

Зауважимо, що вночі голова КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що у Шевченківському районі сталося влучання в бізнес центр. Попередньо, в укритті заблоковані люди.

Мер міста Віталій Кличко розповідав, що в тому ж районі відбулося влучання біля двох шкіл: в укритті першої є люди – попередньо, вхід туди засипало; в іншій зайнялася пожежа на 2 поверсі.

Довідка: Загалом у Шевченківському районі Києва через атаку Росії пошкоджено 11 закладів освіти. Про це повідомив голова Шевченківської РДА Олександр Сазанович.