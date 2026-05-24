У мережі поширюють кадри вщент розтрощеної підземної парковки ЖК "TRIIINITY", що на Печерську.
Що відомо про влучання у підземний паркінг в Києві?
Попередньо, внаслідок атаки вигоріла велика кількість автівок.
Що залишилося від парковки після атаки: дивіться відео
Очевидці, які знімали наслідки удару по парковці, припустили, що її наскрізь пробила ракета.
Російська ракета могла пробити парковку наскрізь: дивіться відео
Журналіст Андрій Цаплієнко зауважив, що паркінги однаково залишаються найбільш захищеним місцем в будинках. Жодна крилата ракета чи дрон неспроможні пробити таке укриття, тільки балістика.
"Паркінг в монолітно-каркасній новобудові набагато краще, ніж шкільний підвал", – додав журналіст.
Який вигляд має підземна парковка ЖК після прильоту: дивіться відео
Зауважимо, що вночі голова КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що у Шевченківському районі сталося влучання в бізнес центр. Попередньо, в укритті заблоковані люди.
Мер міста Віталій Кличко розповідав, що в тому ж районі відбулося влучання біля двох шкіл: в укритті першої є люди – попередньо, вхід туди засипало; в іншій зайнялася пожежа на 2 поверсі.
Довідка: Загалом у Шевченківському районі Києва через атаку Росії пошкоджено 11 закладів освіти. Про це повідомив голова Шевченківської РДА Олександр Сазанович.
Поки кияни ховалися в укриттях, 29-річний чоловік проникав у помешкання, де вибуховою хвилею вибило двері та вікна, і викрадав речі. Поліція затримала його під час спроби чергової крадіжки в Подільському районі. Відомо, що чоловік уже перебував у розшуку за майновий злочин в іншій області. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.