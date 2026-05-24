Про це поінформував очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Дивіться також Масована атака триває: вибухи гриміли у Черкасах, Кропивницькому, Старокостянтинові

Що відомо про людей, які опинилися в пастці в укритті?

Зазначається, що в будівлю бізнес-центру у Шевченківському районі міста сталося влучання. Саме там, в укритті, ховалися люди. Внаслідок обстрілу вони були заблоковані.

Тимур Ткаченко зазначив, що екстрені служби вирушили на порятунок людей. Він також розповів й про інші наслідки ворожої комбінованої атаки.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Загалом станом на 7-му ранку відомо про 21 постраждалого внаслідок комібнованого удару по столиці. На жаль, щонайменше одна людина загинула.