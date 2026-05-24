Росія, ймовірно, таки вдарила "Орешником": куди цілив ворог

Зокрема, monitor пише, що ціль могла бути у Київській області. Ось яка є інформація на цей момент.
Хронологія атаки Загроза удару "Орешником": тривога в усій Україні
Що відомо про ймовірний удар "Орешником" по Україні 24 травня?
Уночі 24 травня Росія здійснює масовану комбіновану повітряну атаку на Україну. Ворог застосував значну кількість БпЛА, балістичні ракети, а також підняв у повітря та вивів у море відповідні носії крилатих ракет.
Повітряні сили також оголосили про загрозу застосування окупантами балістичної ракети середньої дальності "Орешник". У цей час, після 1 ночі, у Києві та області прогриміла серія вибухів.
Близько 01:30, за повідомленнями моніторингових спільнот, з'явилася поки що попередня інформація про застосування Росією "Орешника" по Київщині. Мовиться про Білоцерківський район.
Ці дані потребують перевірки, але у мережі вже публікують відео, де зображено, схоже, саме удар цим видом озброєння.
Атака на Україну триває. Повітряна тривога на цей час – в усій Україні. Є також попередня інформація про пуски ворогом крилатих ракет.