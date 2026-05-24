Росія, ймовірно, таки вдарила "Орешником": куди цілив ворог

Зокрема, monitor пише, що ціль могла бути у Київській області. Ось яка є інформація на цей момент.

Хронологія атаки Загроза удару "Орешником": тривога в усій Україні

Що відомо про ймовірний удар "Орешником" по Україні 24 травня?

Уночі 24 травня Росія здійснює масовану комбіновану повітряну атаку на Україну. Ворог застосував значну кількість БпЛА, балістичні ракети, а також підняв у повітря та вивів у море відповідні носії крилатих ракет.

Повітряні сили також оголосили про загрозу застосування окупантами балістичної ракети середньої дальності "Орешник". У цей час, після 1 ночі, у Києві та області прогриміла серія вибухів.

Близько 01:30, за повідомленнями моніторингових спільнот, з'явилася поки що попередня інформація про застосування Росією "Орешника" по Київщині. Мовиться про Білоцерківський район.

Ці дані потребують перевірки, але у мережі вже публікують відео, де зображено, схоже, саме удар цим видом озброєння.

