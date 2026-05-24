Россия, вероятно, таки ударила "Орешником": куда целился враг

В частности, monitor пишет, что цель могла быть в Киевской области. Вот какая есть информация на данный момент.

Хронология атаки Угроза удара "Орешником": тревога по всей Украине

Что известно о вероятном ударе "Орешником" по Украине 24 мая?

Ночью 24 мая Россия осуществляет массированную комбинированную воздушную атаку на Украину. Враг применил значительное количество БпЛА, баллистические ракеты, а также поднял в воздух и вывел в море соответствующие носители крылатых ракет.

Воздушные силы также объявили об угрозе применения оккупантами баллистической ракеты средней дальности "Орешник". В это время, после 1 ночи, в Киеве и области прогремела серия взрывов.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Около 01:30, по сообщениям мониторинговых сообществ, появилась пока предварительная информация о применении Россией "Орешника" по Киевской области. Речь идет о Белоцерковском районе.

Эти данные требуют проверки, но в сети уже публикуют видео, где изображено, похожее, именно удар этим видом вооружения.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или опасности от ударных БпЛА, а также о последствиях российских атак на украинские территории вы можете прочитать в телеграме 24 Канала.