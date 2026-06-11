Про це йдеться в матеріалі New York Post (NYP).

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Яку тактику може обрати Кремль?

Старша наукова співробітниця Програми з питань Європи, Росії та Євразії Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марія Снєгова вважає, що після невдалого весняного наступу Кремль, ймовірно, розглядає масштабну ескалацію взимку, щоб завдати максимальної шкоди Україні.

Путін знову чекатиме зими, щоб відновити масштабні удари та створити гуманітарну кризу, аби домогтися поступок у питанні Донбасу,

– сказала Снєгова.

За її словами, ці атаки можуть бути навіть масштабнішими, ніж торік, коли російські війська щодня запускали рекордну кількість дронів і ракет по об'єктах цивільної критичної інфраструктури.

Тим часом керівниця російської групи і заступниця директора проєкту Cognitive Warfare в Інституті вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко вважає, що Росія може розширити перелік цілей. Зокрема, йдеться про удари по залізничній інфраструктурі для порушення логістики та по об'єктах водопостачання.

Експертка також зазначила, що спогади про "минулу жорстоку зиму" залишаються дуже болючими для українців. Через це, за її словами, Кремль може намагатися використати страх як інструмент тиску.

Водночас Путін стикається зі зростанням проблем усередині країни: економічна ситуація погіршується, перебої в роботі інтернету продовжуються, а темпи вербування до армії знижуються. Усе це, як зазначають експерти, може бути прелюдією до панічних дій Кремля.

За даними Міністерства фінансів Росії, дефіцит федерального бюджету за перші п'ять місяців року сягнув 81,4 мільярда доларів – удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Бюджетні витрати зросли на 17%, тоді як доходи від нафти й газу скоротилися майже на 30%.

Крім того, у квітні золоті резерви Росії зменшилися на 5,7 тонни – це найбільше скорочення за останні 25 років.

Золоті запаси Росії виснажуються, цивільний ринок відчуває нестачу робочої сили, а економіка зазнала значного удару,

– сказала Степаненко.

Економічні труднощі впливають і на темпи набору військових. У травні кількість нових контрактників, за оцінками експертів, скоротилася приблизно до 30 тисяч осіб на місяць, що менше за втрати російської армії за той самий період.

Через це Кремль дедалі активніше намагається залучати до служби студентів. Для них пропонують пільги, зокрема скасування плати за навчання та анулювання незадовільних оцінок. Раніше до війська також активно вербували ув'язнених, зокрема засуджених за тяжкі злочини.

За даними ЗМІ, російська влада встановила для вишів квоту, відповідно до якої у квітні на військову службу мали залучити 2% студентів-чоловіків.

До слова, головний редактор видання "ОстроВ", представник України у переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську Сергій Гармаш у коментарі 24 Каналу припустив, що Путін може оголосити загальну мобілізацію, якщо росіяни неохоче проголосують на виборах до Держдуми. За його словами, в такий спосіб диктатор планує помститись.