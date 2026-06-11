Водночас військові визнають, що характер сучасної війни змінюється настільки швидко, що частину укріплень доводиться адаптовувати просто під час бойових дій. Про це пише The Wall Street Journal.

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Чому Україна пришвидшує будівництво фортифікацій?

Україна активно розширює систему фортифікаційних споруд на найбільш загрозливих напрямках фронту. Йдеться про сотні кілометрів протитанкових ровів, бетонних загороджень, колючого дроту, підземних укриттів та інших інженерних споруд.

Система оборони формується у кілька ешелонів:

Першу лінію безпосередньо облаштовують військові підрозділи на передовій.

Другу створюють інженерні війська.

третій оборонний пояс формують обласні військові адміністрації навколо великих міст, логістичних вузлів та стратегічно важливих об'єктів.

Полковник інженерних військ Олег Резуненко, який відповідає за будівництво майже 320 кілометрів оборонних споруд, наголосив, що головним завданням залишається швидкість виконання робіт.

Армія, яка копає глибше, – це армія, яка виживає,

– заявив він.

Як зазначає видання, нові фортифікації суттєво відрізняються від тих, які споруджувалися на початку великої війни у 2022 році. Якщо раніше основна увага приділялася довгим траншейним системам для захисту від артилерійських обстрілів, то тепер головною загрозою стали FPV-дрони та інші безпілотники.

Через це українські військові дедалі частіше будують заглиблені укриття, невеликі захищені позиції для особового складу та спеціальні командні пункти для операторів дронів. Також використовуються металеві конструкції, захисні сітки та інші елементи, які мають знизити ризик ураження з повітря.

Водночас традиційні фортифікаційні споруди не зникають. Протитанкові рови, бетонні піраміди, відомі як "зуби дракона", а також дротяні загородження залишаються важливими елементами оборони через комбіновану тактику, яку використовують російські війська.

У чому найбільша проблема зведення лінії оборони?

Однією з найбільших проблем для інженерних підрозділів залишаються атаки російських безпілотників. Будівельна техніка та особовий склад регулярно потрапляють під удари під час виконання робіт.

За даними WSJ, через атаки окупантів українські інженерні частини вже втратили частину техніки, а десятки військових зазнали поранень. Окрім безпосередньої небезпеки на фронті, будівництво укріплень раніше супроводжувалося й скандалами.

Після російського наступу на Харківщину у 2024 році в Україні лунала критика щодо темпів і якості підготовки оборонних рубежів. Згодом правоохоронці відкрили низку проваджень, пов'язаних із можливими зловживаннями під час використання коштів, виділених на фортифікації.

Попри всі труднощі, Україна продовжує масштабне будівництво. За офіційними даними, лише протягом 2024 року на створення оборонних споруд було спрямовано понад 46 мільярдів гривень. Цього року фінансування програми планують збільшити, хоча точні обсяги витрат не розголошують із міркувань безпеки.

Українське командування розраховує, що багаторівнева система оборони дозволить уповільнити просування ворога, ускладнити прориви та виграти час для виснаження наступального потенціалу Росії.

Чи справді одну з ліній оборони будуть через можливий наступ на Київ?

Україна продовжує будівництво масштабної багаторівневої лінії оборони від Київського водосховища до Сумської області. Оборонні рубежі зводять у рекордні терміни із залученням значних ресурсів та інженерних підрозділів.

Основною метою проєкту є посилення захисту північного кордону та недопущення раптових атак з боку Росії. Крім того, укріплення мають ускладнити реалізацію планів окупантів щодо створення так званої буферної зони на прикордонних територіях.

Лінія оборони складається з кількох ешелонів захисту та охоплює значну ділянку північного напрямку.

Водночас у Центрі протидії дезінформації закликали не пов'язувати будівництво фортифікацій із нібито підготовкою до наступу росіян на Київ. Керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що наразі немає ознак безпосередньої загрози атаки на столицю. За його словами, створення оборонних рубежів є необхідним елементом захисту держави в умовах війни, незалежно від поточної ситуації на фронті.