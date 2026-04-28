Про це начальник інженерних військ Командування сил підтримки ЗСУ, бригадний генерал Василь Сиротенко розповів Укрінформу.

Що відомо про нову лінію оборони?

Василь Сиротенко розповів, що зараз активно будується саме ешелонована оборона від Сум. Її зводять у рекордні терміни, а процес видно у реальному часі з космосу.

А щодо суцільної лінії оборони, яка зараз обладнується від Київського водосховища та аж до Сум, то вона будується. Багато сил і засобів виділяється саме для того, щоб цю лінію побудувати у як найкоротші терміни,

– додав бригадний генерал.

Багаторівневий захист, за словами Сиротенка, потрібен, щоб не допустити раптових атак противника з цієї сторони.

Крім того, укріплення мають завадити росіянам у створенні буферної зони. Також це захист від ворожого впливу на Україну та відтиснення її від державного кордону.

У Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про нібито наступ на Київ.

Немає ніякої загрози наступу на Київ, не варто маніпулювати словами про лінії оборони, які були озвучені військовими, бо вони мають бути,

– написав Коваленко.

Очільник ЦПД наголосив, що ворог не відмовляється від своїх планів, а головним бажанням росіян залишається окупація всієї території України.

Аналітики ISW, вважають, що Росія може розширювати свої плани вглиб України, за межі Донеччини. Водночас нові заяви Кремля свідчать про прагнення ворога вимагати від України не лише окуповані території, а ще Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області.

Попри бої на фронті 27 квітня, Інститут вивчення війни не зафіксував просування жодної зі сторін.

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів 24 Каналу, що окупанти не в змозі напівоточити Суми. Наприклад, за пів року ворог заглибився на Сумщині максимум на 3 – 4 кілометри, а обласний центр розташований за 35– 40 кілометрів від кордону.

Крім того, Трегубов розповів про плани ворога на Харківщині. Російські військові посилили тиск на Куп'янському напрямку. Попри те, що вони мають постійну активність – значних досягнень немає.

Варто зазначити, що російські війська нарощують свою присутність на Херсонщині, зокрема поблизу Скадовська та Озерного. Частину підрозділів перекидають із Курської області Росії. Імовірно, окупанти готуються до активізації штурмових дій у районі островів на Дніпрі.