Об этом начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ, бригадный генерал Василий Сиротенко рассказал Укринформу.

Что известно о новой линии обороны?

Василий Сиротенко рассказал, что сейчас активно строится именно эшелонированная оборона от Сум. Ее возводят в рекордные сроки, а процесс виден в реальном времени из космоса.

А относительно сплошной линии обороны, которая сейчас оборудуется от Киевского водохранилища и до Сум, то она строится. Много сил и средств выделяется именно для того, чтобы эту линию построить в кратчайшие сроки,

– добавил бригадный генерал.

Многоуровневая защита, по словам Сиротенко, нужен, чтобы не допустить внезапных атак противника с этой стороны.

Кроме того, укрепления должны помешать россиянам в создании буферной зоны. Также это защита от враждебного влияния на Украину и оттеснение ее от государственной границы.

В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию о якобы наступлении на Киев.

Нет никакой угрозы наступления на Киев, не стоит манипулировать словами о линиях обороны, которые были озвучены военными, потому что они должны быть,

– написал Коваленко.

Глава ЦПИ подчеркнул, что враг не отказывается от своих планов, а главным желанием россиян остается оккупация всей территории Украины.

Аналитики ISW, считают, что Россия может расширять свои планы вглубь Украины, за пределы Донбасса. В то же время новые заявления Кремля свидетельствуют о стремлении врага требовать от Украины не только оккупированных территорий., а еще Харьковскую, Днепропетровске, Николаевская и Одесская области.

Несмотря на бои на фронте 27 апреля, Институт изучения войны не зафиксировал продвижение ни одной из сторон.

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал 24 Канала, что оккупанты не в состоянии полуокружить Сумы. Например, за полгода враг углубился в Сумской области максимум на 3– 4 километра, а областной центр расположен за 35 – 40 км от границы.

Кроме того, Трегубов рассказал о планах врага в Харьковской области. Российские военные усилили давление на Купянском направлении. Несмотря на то, что у них постоянная активность – значительных достижений нет.

Следует отметить, что российские войска наращивают свое присутствие в Херсонской области, в частности вблизи Скадовска и Озерного. Часть подразделений опрокидывается из Курской области России. Вероятно, оккупанты готовятся к активизации штурмовых действий в районе островов на Днепре.