Об этом говорится в отчете ISW.

Что изменилось на фронте?

Аналитики сообщили, что на Сумской области российские войска атаковать на север, северный и юго-восток от самых Сум. Российское командование заявило, о якобы взятии Таратутино, одновременно ВСУ контратаковали возле него.

Бои 27 апреля продолжались на севере Харьковской области. В направлении Бударки – Землянки оккупанты пытались прорвать оборону мотоштурмом. Украинские силы отбили их попытки и взяли одного военного в плен, передает ISW.

В направлении Большого Бурлука наземную активность не зафиксировали, а вот у Боровой Россия ограниченно атаковала. Враг не продвинулся, ведь Украина контратаковала.

Ситуация на фронте / Карты ISW

По данным аналитиков, оккупанты инфильтровались вблизи Славянска, что на Донецкой области. Геолокационные данные свидетельствуют, что россияне якобы подняли флаг в двух частях Озерного. Миссия инфильтрации состоялась и на Покровском направлении, а украинские бойцы атаковали их позиции у Родинского.

Также российская армия без успеха атаковала в районах Константиновка-Дружковка, Доброполье, Новопавловки и Александровки.

Российская армия продолжает давить на Гуляйпольском направлении, но не продвинулась. Там Силы обороны осуществили ограниченные контратаки. Похожая ситуация с вражескими атаками на Херсонской области.

Бои сторон на фронте / Карты ISW

В Силах обороны Юга рассказали, что российская армия усиливает присутствие на Херсонщине, в частности в районах Скадовска и Озерного. Часть сил враг перебрасывает из Курской области России. Вероятно, оккупанты готовятся активизировать штурмы в районе островной зоны Днепра.

Килзона на фронте растет и уже достигает около 10 – 20 километров. Военные говорят, что передвигаться там почти невозможно. Много мин и дронов создают риски и трудности даже для техники и НРК.