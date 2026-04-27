Российские войска усиливают атаки на позиции украинских войск по всей линии фронта. Больше всего атак приходится на Донецкую, Запорожскую и Харьковскую области. Также продолжаются бои в приграничье Сумской области, в Луганской и Днепропетровской областях.

Однако на прошлой неделе, несмотря на ощутимый рост количества атак, враг не имел ожидаемого результата, потому что на большинстве направлений линия соприкосновения не претерпела изменений.

О том, как изменилась линия фронта за прошедшую неделю с 20 по 26 апреля 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

В течение прошлой недели произошло наибольшее количество боевых столкновений за последние 2 месяца. Враг усилил свои атаки, в частности, на Покровском направлении. Очевидно, после неудачного старта весенней кампании враг осуществляет еще одну попытку.

На прошлой неделе российские войска штурмовали позиции Сил обороны 1 384 раза. По направлениям ситуация следующая:

  • Покровское – 305 атак;
  • Гуляйпольское – 147 атак;
  • Константиновское – 133 атаки;
  • Купянское – 65 атак;
  • Александровское – 59 атак;
  • Лиманское – 57 атак;
  • Харьковское – 46 атак;
  • Приднепровское – 26 атак;
  • Сумское – 19 атак;
  • Краматорское – 19 атак;
  • Ореховское – 14 атак;
  • Славянское – 13 атак.

Несмотря на то, что количество вражеских атак возросло, линия соприкосновения не изменилась на Сумском, Харьковском, Лиманском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Российские войска осуществляя очередную попытку захватить Купянск после предыдущих провалов, снова давят с севера. На прошлой неделе врагу даже удалось продвинуться в районе села Синьковка в сторону северных окраин Купянска. При этом, согласно карте DeepState, город еще не зачищен полностью после осенне-зимней операции Сил обороны.

Купянск
Ситуация в районе Купянска / Карта DeepStateMAP

На Славянском направлении на прошлой неделе российские войска имели продвижение в районе села Резниковка. В то же время вражеской пехоте удалось просочиться в районе Рай-Александровки и эта территория сейчас обозначена как серая зона. Хотя закрепиться врагу там не удалось, и все же ситуация угрожающая, ведь этот населенный пункт является одной из важных целей на пути к городу Славянск.

Славянск
Ситуация в районе Славянска / Карта DeepStateMAP

На Константиновском направлении наши воины продолжают срывать попытки врага зайти в город. Несмотря на количество атак, большинство линии соприкосновения на направлении удается держать неизменной.

Однако на прошлой неделе враг продвинулся в районе села Предтечино в сторону южных окраин города Константиновка.

Константиновка
Ситуация в районе Константиновки / Карта DeepStateMAP

На Покровском направлении российские войска кроме захвата северных окраин Мирнограда и Покровска пытаются оккупировать соседнее Родинское. На прошлой неделе враг имел продвижение в центральной части города.

Также враг продвинулся в селе Гришино. Большинство села оккупировано, а северная часть – в серой зоне. Также враг закрепился на окраине Новоалександровки.

Покровское направление
Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Гуляйпольское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных по всей линии фронта. На прошлой неделе российские войска снова продвинулись южнее самого Гуляйполя. Точнее – в районе Мирного. Сейчас враг пытается подойти к Орехову с востока, как это ранее сделали с самим Гуляйполем. С учетом того, что линия фронта южнее Орехова, наступление с востока не только усложнит ситуацию на месте, но и усложнит логистику с севера.

Гуляйполе
Ситуация в районе Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

