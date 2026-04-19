Несмотря на активность врага, оккупантам все равно ничего не удается. Об этом сообщил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов во время эфира телемарафона.

Как россияне пытаются прорвать украинскую оборону?

Трегубов заявил, что любые попытки российских военных дойти до города заканчиваются провалом. По его словам, наибольшее давление сейчас на восточной стороне.

Относительно Купянска они (россияне – 24 Канал) опять таки где-то воскресли, почувствовали в себе силу и хотят еще раз заявить о том, что они якобы взяли контроль над городом,

– отметил Трегубов.

Он отметил, что россияне до сих пор не отказались наступать. По словам Трегубова, несмотря на то, что количество вражеских штурмов на фронте уменьшилось, оккупанты все равно продолжат вести боевые действия, а их перерыв – временный.

Трегубов отметил, что в генеральном штабе России до сих пор ориентируются и хотят полностью захватить территорию Донбасса и активизироваться на других направлениях.

Что известно о ситуации на Купянском направлении?