Незважаючи на активність ворога, окупантам все одно нічого не вдається. Про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов під час ефіру телемарафону.

Як росіяни намагаються прорвати українську оборону?

Трегубов заявив, що будь-які намагання російських військових дійти до міста закінчуються провалом. За його словами, найбільший тиск зараз на східній стороні.

Щодо Куп'янська вони (росіяни – 24 Канал) знов таки десь воскресли, відчули у собі силу та хочуть ще раз заявити про те, що вони нібито взяли контроль над містом,

– зазначив Трегубов.

Він зазначив, що росіяни й досі не відмовилися наступати. За словами Трегубова, незважаючи на те, що кількість ворожих штурмів на фронті зменшилася, окупанти все одно продовжать вести бойові дії, а їхня перерва – тимчасова.

Трегубов наголосив, що у генеральному штабі Росії й досі орієнтуються та хочуть повністю захопити територію Донбасу та активізуватися на інших напрямках.

Що відомо про ситуацію на Куп'янському напрямку?