Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів 24 Каналу, що зараз окупанти концентрують сили. Потім вони спробують цим скористатися.

"Якщо зможуть, якщо у них не буде таких перебоїв, але наче таких немає, вони спробують, можливо, за кілька тижнів щось більш масштабне. Але ми до цього готуємося. Не перший рік це відбувається навесні, коли "зеленка", – сказав він.

Що відбувається біля Куп'янська?

Віктор Трегубов зазначив, що ворог не відмовляється від намірів захопити Куп'янськ. Зараз росіяни активно зосереджують на ньому зусилля. До останнього тижня це стосувалося насамперед території на схід від Куп’янського плацдарму, на лівому березі річки Оскіл.

Зараз активізувалися з півночі знову. Тобто знову вони дуже хочуть захопити Куп'янськ, створити там якусь свою логістичну базу. Тому активно наступають насамперед на Куп'янськ-Вузловий, а в другу чергу – на сам Куп'янськ,

– пояснив речник.

За його словами, знову доводиться стримувати активізацію дій ворога. Сам Куп'янськ перебуває під українським контролем. Але околиці міста та населені пункти, що його оточують, зараз під активним тиском росіян.

Зверніть увагу! В ISW зауважили, що українські війська просунулись на Куп'янському напрямку. 7 квітня наші захисника просунулись в Піщаному. 8 квітня СОУ завдали успішних ударів по позиціях ворога у північному Куп'янську, які вони змогли зайняти після інфільтраційних операцій.

