Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Яка нині ситуація на фронті?
- Ворожі війська продовжили наступати майже на всіх ключових напрямках фронту, зокрема й на півночі Сумської області, однак просунутись вперед не змогли.
- На півночі Харківської області також, попри наступальні дії окупантів, зміни лінії фронту не зафіксовано.
- Тоді як у напрямку Великого Бурлука 9 квітня наземних боїв не зафіксовано.
- Українські війська 7 квітня просунулись в Піщаному, що на Куп'янському напрямку. 8 квітня СОУ завдали успішних ударів по російських позиціях у північному Куп'янську, які вони змогли зайняти після інфільтраційних операцій. Втім, аналітики стверджують, що контроль над місцевістю на цій ділянці фронту не змінився. Цікаво, що 9 квітня ворожий мілблогер опублікував карту, яка показує, що українські війська контролюють Ківшарівку – це суперечить попереднім російським заявам.
- 8 та 9 квітня російські війська атакували на північ від Борової поблизу Новоплатонівки, Нового Миру, Греківки, Новомихайлівки та Твердохлібового. Просувань не зафіксовано.
- 9 квітня ворожа армія також намагалась наступати на Слов'янському напрямку. Однак і на цій ділянці просувань немає. 8 та 9 квітня російські війська атакували поблизу самого Лимана, у напрямку Ярової, Ставок, Дробишевого, Зарічного та Діброви. Тоді як українські війська, за даними російських воєнкорів, контратакували поблизу Липівки, що на південний схід від Слов'янська.
- 9 квітня російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Костянтинівка-Дружківка, але не просунулися вперед.
- Того ж дня ворожі штурми відбулись на схід від Добропілля поблизу Нового Донбасу та Іванівки, але окупанти успіху не досягнули.
- На Покровському напрямку минулу добу також точилися бої. Ворог намагався атакувати під самим Покровськом, біля Гришиного і на Шевченка, Василівку, Новоолександрівку. Своєю чергою українські сили, каже російський воєнкор, контратакували з Мирного, що на північний захід від Покровська, та Сергіївки. Просувань не відбулось.
- 8 та 9 квітня наступальні операції продовжились поблизу самої Новопавлівки, Новомиколаївки та Муравки, але успіху російських військ не зафіксовано.
- 9 квітня російські війська продовжили наступальні операції на Олександрівському напрямку, але не просунулися вперед.
- Подібна ситуація фіксується й на Гуляйпільському напрямку. Однак ворожий воєнкор стверджує, що російські війська 9 квітня атакували на північний захід від Оріхова поблизу Приморського та Степногірська. Втім, офіційних підтверджень інформації – немає.
- Російські війська продовжували обмежені наземні наступи на північний схід від Херсона у напрямку Антонівського мосту та на південний захід від Херсона поблизу острова Білогрудий. За словами Речник 30-го корпусу морської піхоти України Павла Дроголя, ворог посилює свою збройну активність на Херсонському напрямку, завдаючи 550 артобстрілів щотижня.
Важливо! Ввечері 9 квітня російський диктатор оголосив "Великоднє перемир'я". Режим тиші цьогоріч триватиме з обіду 11 по кінець доби 12 квітня 2026 року. У Кремлі наголосили, що в Києві підтримають таку ініціативу. Водночас Володимир Зеленський зауважив, що " у Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня".
Яких втрат нещодавно на полі бою зазнала Росія?
Лише за минулу добу на фронті українські сили ліквідували 1 130 окупантів та знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин й 45 ворожих артилерійських систем.
8 квітня українські прикордонники-оператори РУБпАК "СТРІКС" уразили низку об'єктів ворога на Південно-Слобожанському напрямку. Серед них – протитанковий ракетний комплекс "Фагот", електроскутер, мотоцикл, а також вогнева позиція міномета, два польові склади та два ворожі безпілотники.
Дещо раніше на Гуляйпільському напрямку прикордонники розтрощили рідкісну радіолокаційну систему "Зоопарк". Крім того, удару зазнали 3 російських установки реактивних систем залпового вогню.