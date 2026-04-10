Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Яка нині ситуація на фронті?

Ворожі війська продовжили наступати майже на всіх ключових напрямках фронту, зокрема й на півночі Сумської області , однак просунутись вперед не змогли.

9 квітня наземних боїв не зафіксовано. Українські війська 7 квітня просунулись в Піщаному, що на Куп'янському напрямку. 8 квітня СОУ завдали успішних ударів по російських позиціях у північному Куп'янську, які вони змогли зайняти після інфільтраційних операцій. Втім, аналітики стверджують, що контроль над місцевістю на цій ділянці фронту не змінився. Цікаво, що 9 квітня ворожий мілблогер опублікував карту, яка показує, що українські війська контролюють Ківшарівку – це суперечить попереднім російським заявам.



Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта ISW

8 та 9 квітня російські війська атакували на північ від Борової поблизу Новоплатонівки, Нового Миру, Греківки, Новомихайлівки та Твердохлібового. Просувань не зафіксовано.

поблизу Нового Донбасу та Іванівки, але окупанти успіху не досягнули. На Покровському напрямку минулу добу також точилися бої. Ворог намагався атакувати під самим Покровськом, біля Гришиного і на Шевченка, Василівку, Новоолександрівку. Своєю чергою українські сили, каже російський воєнкор, контратакували з Мирного, що на північний захід від Покровська, та Сергіївки. Просувань не відбулось.



Які зміни відбулись на фронті на Покровському напрямку / Карта ISW

8 та 9 квітня наступальні операції продовжились поблизу самої Новопавлівки, Новомиколаївки та Муравки, але успіху російських військ не зафіксовано.

Важливо! Ввечері 9 квітня російський диктатор оголосив "Великоднє перемир'я". Режим тиші цьогоріч триватиме з обіду 11 по кінець доби 12 квітня 2026 року. У Кремлі наголосили, що в Києві підтримають таку ініціативу. Водночас Володимир Зеленський зауважив, що " у Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня".

Яких втрат нещодавно на полі бою зазнала Росія?