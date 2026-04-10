Керівник Центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив 24 Каналу, що внутрішня російська система зараз дуже нестійка.

Чому росіяни втрачають довіру до Путіна?

Офіційні дані російських соціологічних організацій показують, що рейтинги замість звичних 80%+, цифри істотно впали. Синхронне оприлюднення цих даних свідчить, що російська влада намагається контролювати ситуацію. Проте неможливо об’єктивно визначити справжню думку росіян через страх перед репресивною системою.

Заборона західних соцмереж та впровадження російських аналогів є доказом зниження рівня довіри до Путіна. На думку експерта, точні відсотки наразі не важливі, а важливо те, що провладна база підтримки ослаблюється. Водночас радикалізується інша частина суспільства (20 – 30%), яка критикує президента за недостатню агресивність.

В умовах війни це падіння не приведе до повалення режиму, але свідчить про його внутрішню нестійкість. Ті, хто підтримував Євгена Пригожина, також виступають проти Путіна. В Росії прямо зараз відбувається злам, який почався з другої половини 2025 року і супроводжується поглибленням економічної кризи, що й впливає на підтримку режиму,

– сказав Кузан.

До того ж мобілізація великої кількості людей не вирішить ситуацію, а лише поглибить внутрішні кризи. Вона може дати тимчасові тактичні переваги, але стратегічно тільки посилить негативні процеси.

Що може посилити внутрішній розкол в Росії?

Росія оголосила війну екзистенціальною, тому зупинення бойових дій для Путіна означає втрату влади. В таких умовах він змушений продовжувати війну, попри внутрішні кризи.

РФ продовжуватиме стискати пружину суспільного невдоволення, сподіваючись, що Україна погодиться на її умови. Це класична боротьба за принципом хто перший зупиниться. Тому нам потрібно протриматися на один день довше. Внутрішні процеси в Росії набагато складніші – всередині безліч суб’єктів з протилежними інтересами, наприклад, кавказькі народи та їхні збройні формування ворогують з радикальним крилом,

– пояснив Кузан.

На думку експерта, Україна недостатньо використовує потенціал цих протистоянь. Бо присутність російських добровольчих підрозділів та підтримка російської опозиції у РФ є недостатніми для розширення інформаційної та агентурної боротьби.

"Ця боротьба потребує більшої підтримки західних партнерів. Підтримка збройної боротьби в Росії зростатиме тільки тоді, коли російський народ побачить альтернативу путінському режиму. Альтернатива може бути лише бойовий командир з чіткою політичною програмою, донесеною до кожного росіянина", – наголосив експерт.

Зверніть увагу! Журналіст Олександр Демченко розповів, що російська влада може припинити підтримку регіональних банків, бо в країні почалась масштабна криза банківської системи. За 2,5 місяці росіяни вивели з рахунків близько 2 трильйонів рублів заощаджень. Це свідчить про зниження довіри до фінансових установ. Окрім того, в Росії понад 200 банків має статус проблемних установ.

