Руководитель Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил 24 Каналу, что внутренняя российская система сейчас очень неустойчива.

Смотрите также: Именно это станет ударом по бюджету России: Зеленский сделал заявление

Почему россияне теряют доверие к Путину?

Официальные данные российских социологических организаций показывают, что рейтинги вместо привычных 80%+, цифры существенно упали. Синхронное обнародование этих данных свидетельствует, что российские власти пытаются контролировать ситуацию. Однако невозможно объективно определить истинное мнение россиян из-за страха перед репрессивной системой.

Запрет западных соцсетей и внедрение российских аналогов является доказательством снижения уровня доверия к Путину. По мнению эксперта, точные проценты пока не важны, а важно то, что провластная база поддержки ослабляется. В то же время радикализируется другая часть общества (20 – 30%), которая критикует президента за недостаточную агрессивность.

В условиях войны это падение не приведет к свержению режима, но свидетельствует о его внутренней неустойчивости. Те, кто поддерживал Евгения Пригожина, также выступают против Путина. В России прямо сейчас происходит слом, который начался со второй половины 2025 года и сопровождается углублением экономического кризиса, что и влияет на поддержку режима,

– сказал Кузан.

К тому же мобилизация большого количества людей не решит ситуацию, а лишь углубит внутренние кризисы. Она может дать временные тактические преимущества, но стратегически только усилит негативные процессы.

Что может усилить внутренний раскол в России?

Россия объявила войну экзистенциальной, поэтому остановка боевых действий для Путина означает потерю власти. В таких условиях он вынужден продолжать войну, несмотря на внутренние кризисы.

РФ будет продолжать сжимать пружину общественного недовольства, надеясь, что Украина согласится на ее условия. Это классическая борьба по принципу кто первый остановится. Поэтому нам нужно продержаться на один день дольше. Внутренние процессы в России гораздо сложнее – внутри множество субъектов с противоположными интересами, например, кавказские народы и их вооруженные формирования враждуют с радикальным крылом,

– пояснил Кузан.

По мнению эксперта, Украина недостаточно использует потенциал этих противостояний. Потому что присутствие российских добровольческих подразделений и поддержка российской оппозиции в РФ недостаточны для расширения информационной и агентурной борьбы.

"Эта борьба требует большей поддержки западных партнеров. Поддержка вооруженной борьбы в России будет расти только тогда, когда российский народ увидит альтернативу путинскому режиму. Альтернатива может быть только боевой командир с четкой политической программой, донесенной до каждого россиянина", – подчеркнул эксперт.

Обратите внимание! Журналист Александр Демченко рассказал, что российские власти могут прекратить поддержку региональных банков, потому что в стране начался масштабный кризис банковской системы. За 2,5 месяца россияне вывели со счетов около 2 триллионов рублей сбережений. Это свидетельствует о снижении доверия к финансовым учреждениям. Кроме того, в России более 200 банков имеет статус проблемных учреждений.

Что еще известно о ситуации в России?