Про це повідомляють аналітики Dallas.

У якому стані "Авіаремонт"?

Компанія "Авіаремонт" перебуває під управлінням "Ростеху" та пов’язана з Об’єднаною авіабудівною корпорацією.

Матеріали станом на кінець 2025 року показують глибоку кризу, яка особливо помітна на прикладі літаків серії "Ан" – машин української розробки. Після 2014 року Росія втратила доступ до комплектуючих, документації та виробничої бази. Відтоді нові літаки цієї серії не з’являлися, а старі поступово втрачають придатність до експлуатації без можливості повноцінної заміни.

Наслідки вже проявилися у катастрофах. У грудні 2025 року після ремонту розбився стратегічний Ан-22 під час випробувального польоту в Іванівській області – загинули семеро членів екіпажу. Попри заяви, що літак не обслуговувався з 2007 року, документи свідчать про ремонт у серпні 2025-го. 31 березня 2026 року сталася ще одна катастрофа – під час перельоту над Кримом впав Ан-26, загинули всі 29 людей на борту, серед них генерал-лейтенант Олександр Отрощенко. Офіційно причиною назвали технічну несправність.

Втім, внутрішні звіти вказують, що це не випадковості, а системна проблема. У доповіді генерального директора Альберта Бакова, адресованому особисто голові "Ростеху" Сергію Чемезову, зазначено, що 308-й авіаремонтний завод не здатен повноцінно ремонтувати літаки серії "Ан". Причини – відсутність імпортозаміщення, нестача конструкторської документації та відсутність виробництва запчастин у Росії.

До цього додається невиконання Міністерством оборони графіків технічного обслуговування, затверджених ще у 2023 році. Нова програма вирішення проблем із фінансуванням близько 300 мільйонів доларів, яку розробляє Дослідний машинобудівний завод ім. В. М. Мясіщева, запланована лише на 2029 рік. Тим часом підприємство вже витратило аванси за держконтрактами, не має стабільного фінансування і фактично перебуває на межі банкрутства.

У рамках державного оборонного замовлення на 308 АРЗ проходять капітальний ремонт 14 літаків й авансові платежі за держконтрактами вже повністю витрачено. За словами Бакова, продовжувати ремонти неможливо.

Ситуацію погіршує і кадрова політика: керівник компанії не має профільного авіаційного досвіду, а його призначення пов’язують із особистими зв’язками, а не професійною експертизою. Баков є зятем Нікіти Міхалкова – режисера, що входить до найближчого оточення Кремля, – і близьким другом заступника голови "Ростеху" Ігоря Зав’ялова.

Які можуть бути наслідки?

Росія експлуатує близько 368 літаків серії "Ан", з яких 143 потребують ремонту. Водночас офіційно підтверджено: у країні відсутнє виробництво ключових комплектуючих. У документах прямо зазначено, що без термінових рішень ремонт стане неможливим упродовж 18 – 24 місяців, що означатиме фактичне виведення цих літаків з експлуатації.

Проблема виходить за межі військової сфери. У Сибіру та на Далекому Сході літаки типу Ан-24 і Ан-26 залишаються основою цивільного авіасполучення, тож технічна деградація напряму впливає і на безпеку пасажирів.

За оцінками української розвідки, до 2030 року Росія може втратити до половини свого цивільного авіапарку.

