Про це раніше вже писали ЗМІ, втім лише 6 квітня губернатор Мурманської області офіційно підтвердив цю інформацію, передає Reuters.
Що відомо про генерала?
В авіатрощі 31 березня 2026 року загинув генерал-лейтенант російських військово-повітряних сил Олександр Отрощенко.
На момент загибелі він був чинним командиром змішаного авіаційного корпусу Північного флоту Росії, а раніше Отрощенко командував 45-ю армією Повітряних сил та протиповітряною обороною Північного флоту. Під час польоту військового супроводжували 6 офіцерів штабу Північного флоту.
Під час катастрофи загинуло 29 осіб, які перебували на борту. З них семеро членів екіпажу та 22 пасажири.
Важливо! Ан-26 – це радянський військово-транспортний літак, призначений для перевезення вантажу та десанту. Також судно використовують для евакуації поранених.
Які деталі катастрофи у Криму?
31 березня близько 18:00 зв'язок із літаком Ан-26 було втрачено. Того дня судно здійснювало плановий переліт над ТОТ Криму.
Вночі 1 квітня з'явилась інформація про катастрофу – літак розбився в районі села Куйбишеве Бахчисарайського району.
Влада визнала катастрофу, заявивши, що причиною аварії стали технічні несправності літака.