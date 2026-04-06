Об этом ранее уже писали СМИ, впрочем только 6 апреля губернатор Мурманской области официально подтвердил эту информацию, передает Reuters.
Что известно о генерале?
В авиакатастрофе 31 марта 2026 года погиб генерал-лейтенант российских военно-воздушных сил Александр Отрощенко.
На момент гибели он был действующим командиром смешанного авиационного корпуса Северного флота России, а ранее Отрощенко командовал 45-й армией Воздушных сил и противовоздушной обороной Северного флота. Во время полета военного сопровождали 6 офицеров штаба Северного флота.
Во время катастрофы погибло 29 человек, находившихся на борту. Из них семь членов экипажа и 22 пассажира.
Важно! Ан-26 – это советский военно-транспортный самолет, предназначен для перевозки груза и десанта. Также судно используют для эвакуации раненых.
Какие детали катастрофы в Крыму?
31 марта около 18:00 связь с самолетом Ан-26 была потеряна. В тот день судно осуществляло плановый перелет над ВОТ Крыма.
Ночью 1 апреля появилась информация о катастрофе – самолет разбился в районе села Куйбышево Бахчисарайского района.
Власти признали катастрофу, заявив, что причиной аварии стали технические неисправности самолета.