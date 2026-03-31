Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оборонное ведомство страны.
Что известно об инциденте с Ан-26?
Министерство обороны России сообщило, что около 18:00 по московскому времени потеряло связь с военно-транспортным самолетом Ан-26, который осуществлял "плановый перелет" над временно оккупированным полуостровом.
В предполагаемый район происшествия направлены поисково-спасательные группы. Судьба экипажа и находившихся на борту пассажиров в настоящее время неизвестна,
– цитируют сообщение ведомства.
По предварительной информации, которую обнародовали в сети, на борту находился личный состав, ориентировочно 30 человек. Впрочем, официальной информации о количестве лиц российское ведомство по состоянию на сейчас не указывает.
В то же время ведомство заверило, что внешнего поражения по самолету не наносили. Дополнительных подробностей инцидента российские власти не указывают, причины также пока не объясняют, вероятно, детали будут позже.
Справочно. Советский военно-транспортный самолет Ан-26 предназначен для перевозки грузов, десанта и возможной эвакуации раненых. Он является модификацией Ан-24, от которого отличается задней грузовой рампой.
Как Россия теряет собственную авиацию?
- Также 31 марта россияне потеряли сверхзвуковой истребитель Су-34. По предварительной информации, российский самолет был подбит при попытке отразить украинскую атаку дронов. В то же время пилот, предположительно, погиб.
- Более того, несколько дней назад украинские военные сбили российский вертолет Ка-52, также известный как "Аллигатор". Попытки продолжались 1,5 месяца, а в результате его удалось уничтожить FPV-дроном на оптоволокне.
- Также в результате атаки по авиаремонтному заводу в Новгородской области России 17 марта получил поражения вражеский самолет А-50. Известно, что это воздушное судно дальнего радиолокационного обнаружения.