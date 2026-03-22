Об этом в интервью BBC сообщил командир батальона "Хищники высот" 59 ОШБр Сил беспилотных систем ВСУ Максим "Кондор" Богачук.

Как ВСУ сбивали "Аллигатора"?

Максим Богачук рассказал, что во время длительной подготовки военные изучали маршруты, места пусков и другую работу вражеской авиации.

Во время каждого вылета вертолетов россиян украинские бойцы пытались их перехватить. В то же время выполнить такую задачу было сложно, признает комбат. Дело в том, что FPV-дрон, особенно на оптоволокне, значительно медленнее вертолета.

Так, было несколько десятков неудачных попыток. Правда, назвать их совсем неудачными тоже нельзя, потому что это и мастерство и доля фарта,

– добавил "Кондор".

Богачук добавил, что залогом успешного результата стала командная работа. К тому же тот же экипаж осенью 2025 года уже сбивал российский Ми-8.

Зато военный предостерег, что обнародование имен бойцов, участвовавших в операции, несет угрозу для них. По словам Богачука, сейчас противник "очень активно пытается выловить и уничтожить" пилотов дронов.

Напомним, в Офисе Президента в тот же день опубликовали указ, где говорится о награждении определенных бойцов. Их отметили орденом "За мужество" II степени.

