Про це в інтерв'ю BBC повідомив командир батальйону "Хижаки висот" 59 ОШБр Сил безпілотних систем ЗСУ Максим "Кондор" Богачук.

Як ЗСУ збивали "Алігатора"?

Максим Богачук розповів, що під час тривалої підготовки військові вивчали маршрути, місця пусків та іншу роботу ворожої авіації.

Під час кожного вильоту гелікоптерів росіян українські бійці намагалися їх перехопити. Водночас виконати таку задачу було складно, визнає комбат. Річ у тім, що FPV-дрон, особливо на оптоволокні, значно повільніший за вертоліт.

Так, було декілька десятків невдалих спроб. Щоправда, назвати їх зовсім невдалими теж не можна, тому що це і майстерність і доля фарту,

– додав "Кондор".

Богачук додав, що запорукою успішного результату стала командна робота. До того ж той самий екіпаж восени 2025 року вже збивав російський Мі-8.

Натомість військовий застеріг, що оприлюднення імен бійців, які брали участь в операції, несе загрозу для них. За словами Богачука, зараз противник "дуже активно намагається виловити і знищити" пілотів дронів.

Нагадаємо, в Офісі Президента того ж дня опублікували указ, де йдеться про нагородження певних бійців. Їх відзначили орденом "За мужність" II ступеня.

