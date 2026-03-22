Дісталося й живій силі ворога. Про це пише Генштаб.

Дивіться також Російський наступ на "пояс фортець" приречений на поразку: аналіз ISW

Що відомо про нові втрати росіян?

Минулої доби підрозділи Сил оборони України вивели з ладу "Бук-М1" в районі населеного пункту Пєрвоє Мая Брянської області.

Було пряме влучання в цю одиницю ворожої ППО.

Окрім того, у районі Старопетриківки на окупованій території Запорізької області було атаковано район зосередження ще одного зенітного ракетного комплексу – "Бук-М2".

Детальна інформація щодо результату наразі уточнюється,
– додали у Генштабі.

Також українські захисники завдали успішних ударів:

  • по логістичному хабу та району зосередження окупантів біля Великої Новосілки на ТОТ Донецької області,
  • уразили командно-спостережний пункт в околицях Успенівки,
  • пункт управління БпЛА неподалік Рівнопілля,
  • зосередження живої сили поблизу Бердянська і Гуляйполя,
  • ще один командно-спостережний пункт біля Смородіно Бєлгородської області.

Втрати уточнюються.