Дісталося й живій силі ворога. Про це пише Генштаб.

Що відомо про нові втрати росіян?

Минулої доби підрозділи Сил оборони України вивели з ладу "Бук-М1" в районі населеного пункту Пєрвоє Мая Брянської області.

Було пряме влучання в цю одиницю ворожої ППО.

Окрім того, у районі Старопетриківки на окупованій території Запорізької області було атаковано район зосередження ще одного зенітного ракетного комплексу – "Бук-М2".

Детальна інформація щодо результату наразі уточнюється,

– додали у Генштабі.

Також українські захисники завдали успішних ударів:

по логістичному хабу та району зосередження окупантів біля Великої Новосілки на ТОТ Донецької області,

уразили командно-спостережний пункт в околицях Успенівки,

пункт управління БпЛА неподалік Рівнопілля,

зосередження живої сили поблизу Бердянська і Гуляйполя,

ще один командно-спостережний пункт біля Смородіно Бєлгородської області.

Втрати уточнюються.