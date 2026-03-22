Дісталося й живій силі ворога. Про це пише Генштаб.
Що відомо про нові втрати росіян?
Минулої доби підрозділи Сил оборони України вивели з ладу "Бук-М1" в районі населеного пункту Пєрвоє Мая Брянської області.
Було пряме влучання в цю одиницю ворожої ППО.
Окрім того, у районі Старопетриківки на окупованій території Запорізької області було атаковано район зосередження ще одного зенітного ракетного комплексу – "Бук-М2".
Детальна інформація щодо результату наразі уточнюється,
– додали у Генштабі.
Також українські захисники завдали успішних ударів:
- по логістичному хабу та району зосередження окупантів біля Великої Новосілки на ТОТ Донецької області,
- уразили командно-спостережний пункт в околицях Успенівки,
- пункт управління БпЛА неподалік Рівнопілля,
- зосередження живої сили поблизу Бердянська і Гуляйполя,
- ще один командно-спостережний пункт біля Смородіно Бєлгородської області.
Втрати уточнюються.