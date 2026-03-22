Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також Мінус 940 окупантів, гелікоптер та засоби ППО: які втрати росіян на 22 березня

Де росіяни зазнають рекордних втрат?

Третій армійський корпус ЗСУ та Об'єднане оперативно-тактичне угруповання військ повідомили, що під час механізованого штурму 19 березня російські сили втратили 405 військових із понад 500 залучених.

Такий рівень втрат є неприйнятним і, ймовірно, погіршить здатність Росії проводити такі масштабні наступи у середньостроковій та довгостроковій перспективі,

– зазначили аналітики.

Речник 11-го армійського корпусу ЗСУ України Дмитро Запорожець повідомив, що російські війська зараз намагаються захопити ключові висоти на схід від Слов'янська, зокрема в районі Кривої Луки, які українські сили використовують як позиції для операторів дронів.

Він також зазначив, що російські сили продовжуватимуть наземні атаки для забезпечення своїх флангів, оскільки українські війська утримують вигідні позиції на місцевості.

Як додають аналітики, контроль України над панівними висотами на схід від Слов'янська, ймовірно, ускладнюватиме просування російських військ у напрямку міста з відносно низинної місцевості району Сіверська.

Виснажені, недостатньо підготовлені та перевантажені російські війська на Слов'янському напрямку, ймовірно, ще більше обмежуватимуть їхні успіхи,

– йдеться у звіті.

Речник української механізованої бригади, що діє на Лиманському напрямку, повідомив, що російські сили скоротили базову підготовку військових для штурмових дій з одного місяця до одного тижня – ймовірно, щоб пришвидшити відправлення новобранців на фронт і компенсувати значні втрати.

Що зараз відбувається на фронті?