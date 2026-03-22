Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Где россияне несут рекордные потери?

Третий армейский корпус ВСУ и Объединенная оперативно-тактическая группировка войск сообщили, что во время механизированного штурма 19 марта российские силы потеряли 405 военных из более 500 привлеченных.

Такой уровень потерь является неприемлемым и, вероятно, ухудшит способность России проводить такие масштабные наступления в среднесрочной и долгосрочной перспективе,

– отметили аналитики.

Представитель 11-го армейского корпуса ВСУ Украины Дмитрий Запорожец сообщил, что российские войска сейчас пытаются захватить ключевые высоты к востоку от Славянска, в частности в районе Кривой Луки, которые украинские силы используют как позиции для операторов дронов.

Он также отметил, что российские силы будут продолжать наземные атаки для обеспечения своих флангов, поскольку украинские войска удерживают выгодные позиции на местности.

Как добавляют аналитики, контроль Украины над господствующими высотами к востоку от Славянска, вероятно, будет затруднять продвижение российских войск в направлении города с относительно низменной местности района Северска.

Истощенные, недостаточно подготовленные и перегруженные российские войска на Славянском направлении, вероятно, будут еще больше ограничивать их успехи,

– говорится в отчете.

Представитель украинской механизированной бригады, действующей на Лиманском направлении, сообщил, что российские силы сократили базовую подготовку военных для штурмовых действий с одного месяца до одной недели – вероятно, чтобы ускорить отправку новобранцев на фронт и компенсировать значительные потери.

